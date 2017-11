Joan Berenguer, protagonista de la mostra gastronòmica

Joan Berenguer, Pere Tàpias i François Dechosal. Els dos primers crítics gastronòmics i, el tercer, director del Lycée Compte de Foix. Tots tres traspassats aquest any són els noms destacats d’aquesta 26 edició de la Mostra Gastronòmica d’Andorra, que tindrà lloc al Centre de Congressos d’Ordino, 12 de novembre, segons l’ANA. Dechosal i Berenguer van ser pilars fonamentals per fer créixer la mostra i, juntament amb el mediàtic Tàpias, seran homenatjats en el transcurs del certamen. La cap de secció d’Activitats del comú ordinenc, Maria Soto, no va voler desvetllar de quina manera se’ls recordarà, però va confirmar la presència de les seves famílies a l’acte per presenciar l’homenatge.



Juntament amb el record a les tres figures destacades del sector, aquesta 26a edició incorpora com a novetat el cuines del món, per donar a conèixer una gastronomia forana que es pot tastar a Andorra. En aquest cas s’ha escollit la turca, i per aquest motiu s’ha convidat a un restaurant turc d’Escaldes, i durant el dinar hi haurà espectacles de música i ball, així com decoració ambientada en Turquia.



Pel que fa a la participació en el dinar, comptarà amb 22 estands de restaurants i altres empreses del sector, dos més que l’any passat. S’espera l’assistència d’uns 350 comensals. De moment ja s’han venut gairebé la meitat de les entrades, va informar el conseller d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització del comú, Xavier Herver.