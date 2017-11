Encamp tanca la temporada de musicals familiars amb ‘Hansel i Gretel’

En aquesta ocasió, l’obra escollida és ‘Hansel i Gretel’, una divertida adaptació del conte dels Germans Grimm realitzada per la companyia La Roda Produccions, que també adapta el llibret d’Adelheid Wette per l’òpera d’Engelbert Humperdinck. Per aquest motiu, a més de les cançons originals de l’espectacle, el públic reconeixerà fragments de l’òpera del 1983.

Hansel i Gretel està dirigida per Dani Cherta, amb música de Keco Pujol i compta amb la projecció d’audiovisuals de Ramsés Moraleda, que fan que l’espectacle sigui molt visual i atractiu per als infants. L’obra està adreçada al públic familiar i es podrà veure a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural dʼEncamp el pròxim 18 de novembre a les cinc de la tarda. Les entrades ja estan a la venda a Morabanc al preu de cinc euros pels adults i gratuït per als infants, això si, fent reserva prèvia de l’entrada.

Dani Cherta, és el director de la companyia La Roda Produccions i en aquest cas també és qui ha fet l’adaptació del text dels germans Grimm per a aquesta obra.



–Què és La Roda Produccions?

–La Roda Produccions va néixer a Gavà fa 17 anys. Portem molts espectacles a les esquenes. Principalment el que fem és teatre musical familiar. L’espectacle que portem a Andorra es va estrenar al Poliorama de Barcelona l’any 2009 i encara gira.

–Què té d’especial aquesta obra?

–En aquest cas nosaltres hem intentat incloure una banda musical i de cançons per a l’espectacle que està feta per Keco Pujol. A part hi ha molts fragments que hem agafat de l’òpera de Hansel i gretel de d’Engelbert Humperdinck .

–Quants actors intervenen?

–En aquesta producció son cinc actors, portem molts anys girant i esperem que agradi aquí a Andorra també.

–Com definireu l’espectacle?

–A la Roda Produccions el que intentem fer és no només pensar en els nens petits, sinó que sigui un espectacle familiar. El nen no va mai sol al teatre i el que intentem és això, fer un tipus d’espectacle que agradi a tothom. Amb això tenim molta cura.

–Amb què es trobarà l’espectador infantil? I l’adult?

–Agafaran l’essència dels germans Grimm, tot i que hem fet una adaptació molt lírica. Hi ha una fada que fa de narradora... és el que els petits es trobaran. Però l’adult el que es trobarà és una versió, a diferència de l’original on els pares per necessitats abandonen als nens al bosc, on són els nens els que proposen sortir cada nit per trobar branques, ja que el pare és fuster, i fruita per omplir el rebost. La diferència és que en aquesta versió són els nens els que agafen la iniciativa.

–Quins altres espectacles heu fet?

–Justament fa uns dies vàrem estrenar «El vestit pop de l’emperador», que també és una adaptació del conte clàssic on li hem afegit el «pop», doncs és una versió molt moderna, amb molta música. Els nostres espectacles gairebé tots van girant, no em fem un, l’esgotem, i després un altre, sinó que sempre estem en disposició d’oferir–ne una dotzena diferent.

Per exemple, un espectacle que vàrem produir va ser «La Ventafocs, el musical amb ritmes dels 50» que es va fer al Teatre Victòria del Paral•lel barceloní. S’ha pogut veure fins i tot a Madrid, i tot i que fa anys que l’hem produït, ens els segueixen demanant i continua en actiu.

–Així doncs porteu molts espectacles alhora?

–Exacte, aquest any, per exemple, portem a Barcelona «El vestit pop de l’emperador», «Aladdin#thepopmusical» que el vàrem estrenar fa dos anys i «Nit de reis». A Madrid portem el «El vestido pop del emperador» i «La Cenicienta, el musical a ritmo de los 50». Sempre van girant.

–És la primera vegada que veniu a Andorra?

–És la primera vegada que la companyia visita Andorra... i esperem que no sigui la última!

–Què espereu del públic d’Andorra?

–Esperem que funcioni igual que ha funcionat a Catalunya. Crec que l’espectador es trobarà un espectacle clàssic però modern, amb una estètica molt maca i molt acolorida i esperem que us agradi molt

–Quin missatge donaríeu per animar als espectadors a venir?

–El teatre s’ha de recolzar i en aquests moments una mica complicats en els que vivim, i que la gent està una mica reticent a gastar, el millor és sortir al carrer, que consumeixi cultura i que recolzi sobre tot el teatre familiar

Helena Laza, directora de Cultura i Afers Socials del Comú d’Encamp valora i explica el perquè de l’aposta d’aquesta corporació pels musicals infantils.



–Perquè es fan musicals infantils a Encamp?

–De fet ja fa dos anys que vàrem apostar pel públic infantil i familiar. És un públic molt agraït i que ens agrada molt, a part que comptem amb una població infantil a la parròquia molt important. Vàrem començar a programar espectacles destinats a aquest tipus de públic i vàrem passar de programar espectacles a l’estiu per a nens a fer també programació de musicals. Quan vàrem començar a fer–ho vàrem veure que tenien molt bona acceptació i intentem posar–ne entre dos i tres anuals, ara ja en portem mitja dotzena. El de Hansel i Gretel és el que tanca la temporada 2017.

–Hi ha perspectives de continuar?

–Nosaltres ja tenim marcades les línies de la programació del tipus d’espectacles que volem, a partir del gener, quan les companyies obrin l’agenda, i tinguin pressupostos i preus actualitzats de l’any, concretarem el que farem. El que si que podem dir és que dins de les demandes ja n’hem fet de musicals infantils i quan ens enviïn les propostes mirarem que entrin dins del pressupost i que ens agradi l’espectacle. A partir d’aquí és la comissió de cultura que ho decideix, però per a l’any vinent tindrem segur més espectacles de musicals infantils i familiars.