L’IPC avançat del mes d’octubre se situa en un 2,6%

La variació interanual estimada de l’Índex de Preus al Consum (IPC) del mes d’octubre se situa en el 2,4%, segons el càlcul de l’indicador avançat que va donar a conèixer ahir departament d’Estadística. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria un augment de dues dècimes respecte de la variació interanual de l’IPC avaluat al mes de setembre (2,2%) i que confirma el lleuger repunt després de mesos de davallades des de la primavera, quan va arribar a situar-se al 3%.



Pel que fa a l’IPC avançat d’Espanya del mes de setembre se situa en l’1,6% que, en cas de confirmar-se, suposaria una baixada de dues dècimes respecte al setembre. Quant a França, l’index és de l’1,1%, una xifra que representaria un increment d’una dècima amb relació al registrat al setembre.



L’IPC avançat és un càlcul previ amb una aproximació del 97% dels preus d’octubre entrats. Per les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior. Per tant, és únicament orientatiu.