Notícia ‘Dama amb guant blanc’ es presenta en societat Crèdit Andorrà organitza de nou visites guiades al seu Fons d’art A dalt, la ‘Dama amb guant blanc’ (1930) de Pere Pruna que, per primera vegada, mostra el Fons d’art de Crèdit Andorrà. Autor/a: FONS D\'ART DE CRÈDIT ANDORRÀ

«Al voltant de l’any 1930 és un moment d’èxit creatiu i productiu en la carrera de Pere Pruna [Barcelona, 1904-1977], amb importants reconeixements de públic, crítica i premis. Principalment en atorgar-li, l’any 1928, el segon premi del Carnegie Institute of Pittsburgh. Aquesta institució creada el 1896, ha significat molt en el panorama artístic internacional pel seu prestigi, per donar a conèixer grans artistes espanyols, com Sorolla, Zuloaga, Grau Sala, Antoni Tàpies... i té el privilegi de ser el primer museu d’art modern dels Estats Units», explica la conservadora del Fons d’art de Crèdit Andorrà, Gemma Martin.



«Les seves representacions de la dona, a mig camí entre el realisme i l’idealisme, el fan mereixedor d’una reconeguda delicadesa i elegància pel món femení. La seva manera de pintar, fora dels corrents avantguardistes, entronca amb els valors plàstics italians del novecento, del període d’entreguerres. Comparteix les inquietuds d’una recerca de la bellesa a través d’un llenguatge artístic tradicional i recupera la figuració amb composicions estables i harmòniques», prossegueix la conservadora.



Aquesta delicadesa femenina la plasma en obres com Dama amb guant blanc (1930), que correspon a aquest gran moment creatiu de Pruna, una pintura que forma part del Fons d’art de Crèdit Andorrà però que, fins ara, no havia mostrat al públic. L’entitat bancària organitza de nou visites guiades i gratuïtes a la pinacoteca del Fons d’art, en què es pot observar la Dama amb guant blanc de Pruna, entre moltes altres obres. Les pròximes sessions de portes obertes –amb reserva prèvia– tindran lloc els dies 8 i 22 de novembre i el dia 2 de desembre. La intenció és anar obrint al públic el fons artístic diverses vegades durant l’any.



30 anys d’art



Creada el 1987, la pinacoteca de Crèdit Andorrà inclou «més d’un centenar de quadres dels pintors catalans més destacats dels segles XVIII al XX i 20 rellotges domèstics catalans del segle XVIII», detalla a la seva pàgina web. Entre els autors hi ha Ramon Casas, Anglada Camarasa, Antoni Viladomat, Joan Llimona, Eliseu Meifrèn, Joan Miró, Antoni Gaudí, Marià Fortuny, Pablo Picasso, Santiago Rusiñol, Carles Casagemas i Isidre Nonell, entre molts altres (no hi ha cap pintora).



En una altra ronda de portes obertes, Crèdit Andorrà va presentar la predel·la del retaule gòtic original de l’església de Sant Miquel de Prats, atribuït al Mestre de Canillo, del segle XVI. La taula es va comprar el 2011, però no es va mostrar al públic fins al 2011.



Ara és l’oportunitat de conèixer una altra obra, la misteriosa dama de Pere Pruna.