Notícia Carol i Porta escriuen sobre Joan Fuster amb més de 100 escriptores L’antologia ofereix diverses visions de l’intel·lectual valencià La fiolòloga catalana Roser Carol. Autor/a: TONY LARA

«Nosaltres les fusterianes [3 i 4 edicions] és una mirada calidoscòpica a un dels assagistes europeus més importants del segle XX. Dones de tot arreu dels Països Catalans, de diferents estaments, edats, professions i punts de vista ens parlen de l’escriptor de Sueca. O de la seva obra. De la influència. Les referències. De tot. Dones, sí. Amb voluntat visibilitzadora.» Entre les més de 100 mirades femenines sobre l’intel·lectual valencià Joan Fuster (1922-1992) hi ha les de Roser Porta i Roser Carol, periodistes, escriptores, filòlogues.



El títol del llibre escrit per més d’un centenar d’autores s’inspira en l’assaig de Fuster Nosaltres, els valencians (1962), estudi historiogràfic que va guanyar el premi Lletra d’Or l’any 1963 i que va ser el primer llibre que va publicar l’editorial Edicions 62.



Tres i quatre edicions explica que «als seus escrits, Joan Fuster ens parla poc de les dones. A Diccionari per a ociosos ho fa, i, curiosament a l’entrada del terme Amor: ‘Tanmateix, la pressió femenina en el món d’avui va més enllà del que podien esperar fa 60 anys Emília Pankhurst i les seves seguidores. L’important no és que les dones votin –cosa que per a les sufragistes era l’ideal de la plenitud social del seu sexe–: l’important és que, avui, les dones s’han desprès de moltes subjeccions, legals o no, i s’acaren amb l’home en un tuteig perfectament equilibrat’.»



Porta, que entre el 1997 i el 2009 va treballar a EL PERIÒDIC D’ANDORRA com a cap de redacció i redactora de cultura, ha publicat Mercè Rodoreda i l’humor. Les primeres novel·les, el periodisme i ‘Polèmica’ (IEC, 2007) i Mercè Rodoreda i Coll de Nargó. Romànic i dones d’aigua (Salòria, 2008), entre d’altres.



Carol ha escrit, amb Àlvar Valls, Llegendes d’Andorra (Contes i llegendes) (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010) i, des de fa anys, investiga la vida i trajectòria de Jacint Verdaguer.



Núria Feliu, Ada Castells, Patrícia Gabancho, Carme Forcadell, Dolors Bramon, Mònica Terribas, Dèlia Amorós i Núria Cadenes són algunes de les autores que participen en l’antologia sobre Fuster.