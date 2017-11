Els exfuncionaris cobraran la pensió sense la fe de vida

Que pasa? Que la resta de cotitzants hem de demostrar que estem vius? Aixo per un tramit obligatori cada 2 anys??????

Patetic. Aixi tindran mes temps a la cass de fer cafes i de no agafar el telefon.

El que han de fer es asesorar millor que es penos. Sembla que els hi deguem la vida.

Si els ex funcionaris no han de portar fer de vida, llavors els demes som ciudadans de segona??????

Reviseu que es patetic !!!!