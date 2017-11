El Programa Renova s’allarga fins al 15 de desembre

El Programa Renova 2017, d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, allarga la seva vigència fins al 15 de desembre, un mes més del que estava previst. El motiu és que encara hi ha uns 600.000 euros de la partida d’aquest any per repartir, que era d’1,5 milions d’euros.



«Fins a finals de setembre es van entregar 600.000 euros i 300.000 euros més estaven en procés de valoració», va explicar el ministre Portaveu, Jordi Cinca, ahir.

El ministre també va explicar que es dona la paradoxa que «aquest any s’han rebut un 7,8% més de sol·licituds d’intervenció que durant el 2016 però l’envergadura de les obres a realitzar ha sigut menor» i, per tant, s’ha gastat menys.



El programa, centrat en la modernització dels edificis a través de l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables, també preveia una dotació de 14 milions d’euros per a avals de préstecs.



A la convocatòria de l’any passat, la majoria de peticions es van rebre duran el darrer mes.