El Govern vigilarà que cap tercer intenti registrar el nom 'Andorra'

El Govern té previst contractar ben aviat, mitjançant un concurs nacional, un servei de vigilància que «haurà d’advertir de qualsevol intent per part de tercers de registrar el nom del nostre Estat com a marca de la Unió Europea o de qualsevol dels seus Estats membres i, alhora, aconsellar com procedir segons el cas que es tracti d’acord amb les eines que ofereixen les normatives aplicables en cada cas», argumenta per escrit el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, en resposta a una pregunta del conseller general liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit. La rèplica es va publicar ahir en el Butlletí del Consell General.



Entre altres qüestions, Naudi volia saber per què l’Executiu ha contractat, directament, un agent de marques espanyol per protegir la marca Andorra. Saboya respon que «el Govern va optar per la modalitat de contractació directa per qüestions de confidencialitat i oportunitat», és a dir, per evitar l’efecte crida durant la tramitació del concurs. Quant al perquè es va escollir una empresa espanyola especialitzada perquè l’Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea exigeix que l’agent de marques ha de tenir «el seu domicili professional o lloc de treball» en un Estat de l’Espai Econòmic Europea i, per tant, «hagués estat impossible que un agent de marques (mandatari) andorrà hagués pogut dur a terme una representació professional.»



El parlamentari liberal també demanava explicacions per què s’han registrat 45 classes de productes i serveis disponibles que mai fabricarà o comercialitzarà a la UE com, per exemple, les armes. Saboya aclareix que «un tercer pot sol·licitar la caducitat d’una marca si, dins d’un període ininterromput de cinc anys, la marca no ha estat objecte d’un ús efectiu per als productes o els serveis per als quals estigui registrada.» Cinc anys que ofereixen molt de marge per respondre, si cal.



Aclariments / D’altra banda, el director general de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, ha respost al conseller liberal Jordi Gallardo les preguntes sobre Josep Costa i Solà, l’assessor contractat per coordinar el desenvolupament de l’Agència Tributària Andorrana, càrrec que va exercir durant quatre anys fins al 31 d’agost passat, quan es va extingir el contracte. Hinojosa detalla les funcions de l’assessor i conclou que «el compromís del Sr. Costa amb el projecte que li va ser encomanat ha aconseguit excedir qualsevol expectativa dipositada en ell.»



Finalment, el Butlletí del Consell General també inclou una resposta escrita a una altra pregunta de Gallardo, en aquest cas sobre el funcionament de la societat pública Andorrana Desenvolupament i Inversió (ADI). El president de l’ADI i secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica i Innovació, Josep Maria Missé, en publica l’organigrama, les funcions i les retribucions de cada membre, també del Consell d’administració de l’ADI.



A l’organigrama detallat, només hi ha un càrrec que no està ocupat, el de la direcció general, ja que la directora Imma Jiménez va cessar de les seves funcions el 30 de juny passat.