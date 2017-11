Els grups descarten que els coprínceps demanin dictamen de la reforma comunal

Els grups parlamentaris donen per fet que els coprínceps no demanaran cap dictamen previ d’inconstitucionalitat a les lleis de competències i transferències, que van ser aprovades el dia 20 d’octubre per la majoria demòcrata i amb el vot favorable de la consellera independent, Sílvia Bonet, i de dos consellers liberals, segons confirmen fonts de les diferents formacions.El dictamen que els caps d’Estat poden sol·licitar és un dels mecanismes que permet qüestionar l’adequació dels textos legislatius a la Carta Magna abans que entrin en vigor. Dit d’una altra manera, un cop el síndic general envia les lleis als coprínceps, aquests tenen la possibilitat de sancionar-les si els sorgeixen dubtes sobre la seva constitucionalitat a través d’un requeriment al Tribunal Constitucional per tal que la justícia es pronunciïn sobre les qüestiones que es plantegin.La posició de Sant Julià / Els dubtes al voltant de la constitucionalitat de les dues lleis van agafar força després que el Comú de Sant Julià de Lòria encarregués un informe al catedràtic Miguel Ángel Aparicio. Posteriorment, el Govern va demanar una nova anàlisi que contradeia Aparició. Després, encara va sorgir un altre contrainforme d’Aparicio remarcant la seva primera visió d’inconstitucionalitat dels textos.En aquest context, el cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila, es va manifestar ahir en el marc de la visita pastoral de l’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives. Vila va indicar que ara el que tocarà serà «acatar les lleis» aprovades pel Consell General, tot i que va reconèixer que poden comportar que la parròquia rebi menys ingressos i que hauran de fer front a aquesta situació per «intentar-la remeiar», tal com va informar l’ANA.El mandatari comunal va manifestar que des de l’inici del mandat han intentat redreçar la situació econòmica que a la parròquia era d’un «dèficit crònic i un deute de 23 milions d’euros» i que, si a partir d’ara reben menys ingressos, els «costarà més», tot i que va apel·lar a ser «positius» ja que, va afegir, estan a la majoria per «fer front» a les dificultats.Per la seva banda, Vives va donar el seu «suport» a la parròquia i es va mostrar convençut que el Govern trobarà els «mecanismes per subvenir» la situació que es pot donar arran de l’aplicació de les lleis de competències i transferències.

- Durant la visita pastoral a Sant Julià, i a resposta de preguntes dels mitjans de comunicació, l’arquebisbe Joan-Enric Vives també va parlar sobre la situació que viu Catalunya. El copríncep va remarcar que la situació actual està molt marcada «per la inestabilitat» que fa que fins i tot hi hagi qui parli de «por». Va celebrar que al Principat hi hagi no només estabilitat sinó també «prudència» per part dels polítics.

- Quant a l’afectació que pugui tenir la situació a Andorra, ja que va recordar que «som petits i un petit corrent d’aire ens pot refredar» i que és important estar «bé» amb els veïns però també mantenir la «sobirania» i la «idiosincràsia».

- També va afegir que s’ha de «fer costat al Govern» que ha mantingut una posició «equànime» i va concloure que, tot i les «simpaties» que hi pugui haver, cal tenir en compte que s’ha de primar «el respecte a la legalitat de la llei interna». D’aquesta manera, va destacar que «amb tot l’estima» que es pugui tenir per Catalunya, Andorra ha de tenir una bona relació amb l’Estat espanyol i també amb els veïns catalans i que això, de vegades, «no és fàcil de conjugar».