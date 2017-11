Notícia Acord amb Espanya per impulsar un protocol de ciberseguretat Ubach explica la situació de les negociacions amb la UE Ubach i Toledo després de la signatura del protocol, ahir. Autor/a: SFGA

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i el secretari d’Estat Afers Europeus espanyol, Jorge Toledo, van signar ahir en una trobada mantinguda a Madrid un protocol d’entesa sobre ciberseguretat pel qual els dos països es comprometen a col·laborar i alinear iniciatives per a un ciberespai segur i confiable. Aquest acord contempla l’intercanvi d’informació, experiències i bones pràctiques en aquest àmbit, excloent-hi les qüestions referides a la informació considerada de caràcter confidencial i d’acord amb les legislacions nacionals respectives.



També l’intercanvi de visites d’estudi, el desenvolupament de programes de capacitació i altres modalitats de cooperació. L’objectiu és promoure la cooperació i dur a terme intercanvis en les àrees relacionades amb la tecnologia de la informació i la comunicació, en els àmbits legislatiu, policial, estratègic, tècnic i científic.



La trobada també va servir perquè Ubach exposés l’avançament de les negociacions per un acord d’associació amb la Unió Europea (UE), després de la darrera ronda de negociacions que va tenir lloc a Brussel·les a començaments del mes d’octubre, en una reunió mantinguda ahir al matí a Madrid.



En referència a les converses amb el Servei Europeu d’Acció Exterior, relatives a la lliure circulació de mercaderies, la ministra va explicar a Toledo que es preveu concloure el text referent a aquesta llibertat el pròxim mes de desembre.



La cimera iberoamericana / Durant la reunió, la titular de la cartera d’Afers Exteriors i el secretari d’Estat espanyol també van coincidir en el repte major i l’oportunitat que significa per al Principat la candidatura d’Andorra per acollir la Cimera Iberoamericana el 2020.



Ubach va explicar a Toledo la voluntat d’Andorra d’organitzar una cimera oberta, en què d’altres països de la comunitat iberoamericana puguin acollir les diferents reunions sectorials prèvies, seguint el model d’Andorra que va organitzar la reunió dedicada a l’educació l’any passat gràcies a la cessió de Colòmbia, país amfitrió del 2016.



En aquest sentit, Toledo va reiterar que Espanya donarà suport a Andorra durant la pròxima trobada de ministres d’Exteriors dels països membres de la comunitat iberoamericana que tindrà lloc a Antigua.