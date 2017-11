El Govern preveu tancar el 2018 amb un dèficit de 25 milions d’euros

El Govern preveu tancar el pressupost de l’any que ve amb un dèficit de 25,7 milions d’euros, un 0,86% més que la xifra estimada per enguany. Així ho va comunicar ahir el ministre de Finances i portaveu de l’Executiu, Jordi Cinca, durant la roda posterior al Consell de Ministres. En total, s’estimen uns ingressos de 425,2 milions d’euros (un 2,3% més que aquest any) i unes despeses de 450,9 milions (un 3,4% més).



Segons va especificar Cinca, per realitzar aquestes previsions s’ha intentat «adaptar al màxim» el pressupost a la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària. Una de les premisses que s’ha seguit és aconseguir «mantenir» el dèficit per sota de l’1% del Producte Interior Brut (PIB). De fet, Cinca va remarcar que la dinàmica dels darrers anys ja ha estat precisament estar per sota d’aquest llindar, emfatitzant també que l’important és mantenir un marc econòmic «estable», on «l’activitat que genera el país sigui major a les despeses».



En aquest sentit, Cinva va especificar que els anys de descompensació que es van viure del 2007 al 2012 (l’època de crisi) ja s’han superat. I que si se segueix la línia dels darrers pressupostos, s’aconseguirà tancar l’any amb un dèficit inferior al previst.

La pujada del tabac no es preveu / En el pressupost de l’any que ve no es contempla un augment de les taxes del tabac. Aquest fet, però, no assegura en cap cas que les taxes no s’acabin tocant, ja que el pressupost és únicament una estimació i –per norma general– el projecte acaba variant en relació al que s’havia previst en un inici.

Ingressos patrimonials / Pel que fa als ingressos patrimonials de l’Estat, Cinca va detallar que de cara a l’any que ve disminuiran un 5,4% en relació al pressupost d’enguany i que es fixaran en 33,1 milions.



Abans de l’aprovació del pressupost per part del Consell de Ministres, que va tenir lloc ahir, el Govern preveia repartir el 100% dels beneficis d’Andorra Telecom entre l’Executiu i la parapública. Finalment, aquest percentatge ha variat, i és que segons va puntualitzar Cinca, la venda d’accions de MásMóvil que va fer l’entitat andorrana el passat 2 d’octubre per un import de 16 milions d’euros no s’inclourà en la repartició. En relació a la distribució dels dividends de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), el ministre va confirmar que continuarà sent del 30%, com ja es preveia.



A banda dels beneficis de les parapúbliques, la partida d’ingressos patrimonials també inclou els diners que el Govern preveu rebre a través de la comercialització dels euros (les monedes d’edició especial i els pacs que oferta l’Executiu cada any). Al respecte, Cinca va especificar que de cara a l’any que ve es calcula un major benefici d’aquesta comercialització, tot i que no va voler detallar de quina quantitat es tractaria.

Altres detalls del pressupost / Detallant més els ingressos i les despeses, el ministre de Finances va informar que la recaptació dels impostos indirectes augmentarà un 4% en relació a enguany, arribant als 292 milions d’euros, així com que els directes es fixaran en els 74,4 milions, creixent un 0,29% .



A més, les despeses corrents augmentaran un 2,6%, establint-se en 390 milions d’euros. Segons Cinca, aquest increment es produeix «principalment per les polítiques socials destinades a l’augment de la transferència feta al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Pel que fa a les inversions i transferències de capital, pujaran un 0,78%, arribant als 60,8 milions d’euros.