El Grup Cierco i Partouche volen fer un casino a Meritxell

El Grup Cierco va confirmar ahir que ha presentat una proposta, conjuntament amb el Groupe Partouche, per optar a la llicència del casino que adjudicarà el Govern. El concurs, que ja ha tancat les seves portes, ha comptat amb la participació de nou empreses, tot i que en total s’han retirat 11 plecs de base, segons va anunciar ahir el ministre portaveu del Govern, Jordi Cinca.



La proposta dels Cierco i Partouche planteja construir un nou edifici a Andorra la Vella, al terreny on anteriorment hi havia l’Hotel Sàlvia. L’entrada principal s’ubicaria a l’avinguda Meritxell i hi hauria un segon accés al carrer Prat de la Creu.



Segons detalla el Grup Cierco, amb la construcció d’aquest nou espai és contribuiria «de forma decidida a la revitalització del centre comercial per excel·lència de la capital i, al seu torn, al desenvolupament econòmic del conjunt del país».

Els detalls / La proposta s’ha presentat sota la societat Comella 11 Casino SA, i contempla la construcció d’un edifici singular i a diferents nivells. Es preveu una important inversió tant econòmica com tecnològica i dotar l’edifici d’unes «espectaculars vistes cap al riu». La instal·lació estarà destinada exclusivament a les activitats de joc complementades amb altres serveis de primer nivell, com sales de reunions, restauració, sala d’actes i espectacles.



Si finalment aquesta és la proposta guanyadora, la voluntat és posar en marxa el casino de cara a la temporada hivernal 2019-2020. Segons el Grup Cierco, es renuncia a incorporar en el mateix immoble un hotel, «considerant que la zona on s’inserirà el nou equipament lúdic disposa d’una oferta suficient i qualificada i no cal entrar en competència».

Partouche és un vell conegut / El Groupe Partouche és un dels principals operadors del sector del joc a França i compta amb més de 40 casinos. Des de fa molts anys, la firma francesa ja havia mostrat interès en aixecar un casino al Principat, concretament a Caldea, i ara, novament, aposta per instaurar-se al país al costat del Grup Cierco.

Cirsa se suma al joc / Segons ha pogut saber aquest rotatiu, una altra empresa que ha confirmat la seva participació al concurs del casino és el grup Cirsa. Tot i això, l’entitat encara no ha detallat les especificitats de la seva proposta ni el terreny que ha escollit per ubicar-hi les sales de joc.