Sabors sublims per delectar el paladar. Això és el que es trobaran els comensals que vagin els 25 restaurants adherits a l’Andorra Taula. La cita gastronòmica, que enguany arriba a la seva onzena edició, tindrà lloc a partir de demà i fins al pròxim 3 de desembre. L’objectiu, segons els organitzadors, és donar a conèixer la cuina andorrana tant a un públic del país, però també a l’exterior.



Precisament un dels reptes de l’Andorra Taula és crear una imatge de país a través de la gastronomia. «El que és l’Andorra Taula li hem donat un canvi molt gran d’imatge, gestió i concepte. Volem obrir l’Andorra Taula al sector econòmic per aportar a la imatge del país», exposa Manel Ara, president de la Unió Hotelera d’Andorra.



Per això, per segon any consecutiu, la cita es realitza només durant la tardor. Antigament, el certament es feia durant la primavera i la tardor, però ara s’ha decidit concentrar només en aquesta segona estació. Això es deu el fet que es persegueix «consolidar» l’esdeveniment, explica Ara. «Et dones compte que amb bon criteri des del punt de vista de màrqueting, hem reforçat les jornades de la tardor», argumenta l’hoteler.

Productes andorrans / Carn de vedella, trumfes, bolets o melmelades són alguns dels ingredients andorrans que es desfaran a les boques dels clients. I és que una de les finalitats d’aquesta mostra culinària és apostar pels productes que són de quilòmetre zero.



Durant aquest més, els restaurants adherits a la iniciativa faran menús per a totes les butxaques que van des dels 25 als 40 euros. Tots ells, però, tindran un detall i és que estaran maridats amb la cervesa Inèdit d’Estrella Damm. Per Ara, una cervesa «espectacular».



Però més enllà de l’esforç que comporta donar vida a un esdeveniment d’aquesta magnitud, Ara també destaca que és transcendental la col·laboració entre el sector públic i privat. Aquesta iniciativa, per exemple, té el suport d’Andorra Turisme. Pel president de la UHA, el sector privat ha de tirar endavant iniciatives com aquestes, però en col·laboració amb el sector públic. «Crec que estem en aquest sentit arribant a coordinar la iniciativa privada i pública per a la promoció», diu Ara.



Precisament, aquesta col·laboració en la promoció ha possibilitat que, per segon any consecutiu, l’esdeveniment estigui patrocinat per Estrella Damm. «Això ens ha permès arribar a llocs que ens seria impossible arribar només amb els nostres mitjans», confessa l’hoteler.

«Hi ha molt per fer, però anem pel bon camí», sentencia Ara.