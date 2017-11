La publicitat i el màrqueting, a la Nit de l’Empresariat

La publicitat i el màrqueting centraran el debat en la Nit de l’Empresariat, que tindrà lloc el 17 de novembre a l’Hotel El Castell de Ciutat, segons RàdioSeu. Aquest sopar anual, organitzat per l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU), té com a objectiu reunir el teixit productiu, associatiu i institucional de la comarca, amb la presència també de representants de comarques veïnes. L’objectiu, segons indica l’AEAU, és «fomentar la comunicació i ajudar a crear una xarxa de contactes que aportin beneficis i puguin ajudar a dinamitzar l’economia de proximitat». Per això, també s’hi convida entitats locals i està oberta al públic en general, segons Ràdio Seu.

Innovació i noves tecnologies / En aquesta desena edició s’ha volgut apostar per donar importància a la innovació i les noves tecnologies, des del punt de vista del màrqueting i la publicitat. Per aquest motiu, la conferència del sopar serà a càrrec d’un expert com Jordi Urbea i Castells, director general a Barcelona d’Ogilvy, l’agència internacional del holding de comunicació WPP i premiada com a network mundial de l’any de forma consecutiva entre els anys 2012 i 2016. Ogilvy és considerada una de les agències més creatives del món i sol ser guardonada al prestigiós festival de publicitat de Canes.



Per la seva part, Jordi Urbea és un dels professionals pioners en internet a Catalunya i treballa en aquest sector des dels seus inicis. També és coordinador del Màster de Marketing Directe i Interactiu de la Universitat Pompeu Fabra i membre del grup Digital Leaders d’Ogilvy EAME. El 2015 va crear la nova unitat de negoci Ogilvy Upcelerator, una acceleradora per a ajudar a créixer les start-ups i que és pionera dins del grup Ogilvy a l’àmbit mundial. A més, és autor de diferents llibres i ponent en destacats fòrums empresarials i sobre el món digital.