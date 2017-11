Al centre de la capital, un restaurant d'aire rústic a Dos Caçadors

El Dos Caçadors és un restaurant mític de la capital. A pocs metres del Comú o Casa de la Vall, és en ple centre turístic, comercial i polític del Principat i això es nota en la seva clientela. Al passar per allà la vora és sentir l’olor de les seves carns a la brasa (d’excel·lent qualitat per cert) i obrir-se l’estómac.

Conegut per les seves torrades i els seus plats combinats (amb el permís de les carns a la brasa), el Dos Caçadors és lloc de trobada de turistes els caps de setmana i de polítics, gent de negocis i oficines properes entre setmana.

Té un aire rústic, borda petita i restaurant de tota la vida que ofereix garantia amb les seves carns i peixos. El salmó al forn, al punt just de cocció, melós per dins i cruixent per fora és una delícia, i el seu xurrasco, de gust intens i textura que es fon a la boca val molt la pena.

És un restaurant familiar, hi ha de tot per tots els gustos, com hem dit, torrades i plats combinats, però també paelles, carns i peixos de tot tipus i entrants i suggeriments de temporada on ara, són protagonistes els ceps i rovellons.

Aquests dies participen en la ruta de tapes «Food Explorers» on serveixen per tres eurets uns cigarrets de foie i una San Miguel. Us minicanelons d’ànec amb salsa martini i encenalls de Foie Micuit.

De postres no podeu deixar de tastar les seves creps, fetes al moment i de diferents gustos posaran el colofó final a un bon àpat!





La nostra recomanació:

Per descomptat que les seves carns són per nosaltres la gran recomanació. També els peixos i plats de temporada són una bona opció.

Ideal per… Dinars entre setmana per gent de negocis i d’oficines properes i sopars en parella.



Punts forts i punts febles:

El punt fort és la qualitat dels seus productes, especialment carns a la brasa. El punt feble pot ser el seu aire antic, és i vol ser un restaurant de tota la vida però les cortines de ganxet han passat ja el seu cicle.











Plaça Rebés 2

AD500 Andorra la Vella

Tel. 827 467