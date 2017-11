Els comerços, escèptics sobre les vendes del Shopping Festival

Les associacions de comerciants d’Andorra tenen expectatives baixes respecte de l’afluència de visitants de cara l’Andorra Shopping Festival que comença demà.

Els botiguers, tot ser conscients que caldrà esperar al resultat final, van augurar poques vendes a causa que les festivitats de Tots Sants (1 de novembre) i l’Armistice (11 de novembre) cauen aquest any en uns dies de la setmana poc afavoridors. La situació política a Catalunya també preocupa força al col·lectiu.



La presidenta de l’Associació de Comerciants de l’avinguda Carlemany, Susana Venagle, va considerar que calia «esperar que passin els dies per fer balanç, ja que no tenim una bola de vidre».



Tanmateix, va reconèixer que els associats estan «expectants al que passi, també en la situació política catalana». Segons Venagle, la crisi del país veí «ja no només es nota en el neguit del client, sinó que ara ja han baixat les vendes en picat», un decreixement que des de l’Associació van atribuir a la incertesa del procés català.



A l’altra banda de la vall, el president de l’Associació de Comerciants de Prada Roman i Maria Pla, Joan Babot, va opinar que «tot està molt tranquil» i respecte de la clientela catalana va dir: «No és que no gastin, és que directament no venen a Andorra». Va valorar que la iniciativa del Shopping Festival és positiva i va assegurar que l’esperaven «amb moltes ganes», malgrat que els mesos de setembre i octubre van estar «per sota de les xifres de venda d’altres anys», va explicar Babot.

Una altra associació que va expressar la seva opinió sobre les projeccions de l’Andorra Shopping Festival va ser la dels comerciants de Riberaygua i Travessera. Per boca de la seva presidenta, Rosa Pascuet, van deixar clar el seu desacord davant d’aquest tipus d’iniciatives.



«Aquestes accions només es fan per l’avinguda Meritxell, pels barris més petits no hi ha res. Tot i que no és contraproduent, a nosaltres només ens arriben les molles», va assegurar Pascuet qui també va afegir-se a les consideracions d’altres associacions respecte de la despesa dels visitants catalans.

els hotels / En canvi, les associacions d’hotelers, malgrat coincidir amb què el pont de Tots Sants s’ha perdut enguany, van ser més optimistes

Des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) el seu president, Manel Ara, va revelar que tenen una «molt bona ocupació pels dos primers caps de setmana de novembre», especialment pel segon, que coincideix amb el dissabte de festa nacional a França amb motiu de la commemoració de l’Armistici de 1918.



Des de l’altra agrupació d’hotelers andorrans, Autèntics Hotels, la presidenta Cristina Canut va explicar: «Tenim moltes reserves pel cap de setmana però la majoria només pernocta una nit. Els divendres i els dissabtes entra molta gent».



Tot i això, Canut va assenyalar que «ningú truca preguntant específicament per l’Andorra Shopping Festival». I va opinar que, en general, la gent no coneix aquesta iniciativa sinó que més aviat puja al país i se la troba una vegada és aquí.