Notícia Plataforma perquè els emprenedors trobin capital El projecte posarà en contacte els inversors amb noves iniciatives Saboya durant la compareixença a la Comissió Legislativa d’Economia. Autor/a: ANA / M. T.

El Govern vol impulsar una plataforma de finançament per posar en contacte inversors i projectes d’emprenedoria, segons va anunciar el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, durant la compareixença de fa uns dies davant la Comissió Legislativa d’Economia.



Saboya va explicar que el projecte és una de les voluntats de l’Executiu per al 2018, a partir de la demanda que va fer la consellera general socialdemòcrata Rosa Gili sobre l’estat en què es troba la tramitació de la Proposició de llei d’emprenedoria presentada pel seu grup parlamentari, segons informa l’ANA.



El ministre va avançar que estan treballant amb el Grup Parlamentari Demòcrata per poder presentar les esmenes al text abans del 15 de novembre i que, paral·lelament, també s’ha treballat per fer canvis en altres textos i reglaments vigents per agilitzar alguns tràmits o millorar alguns conceptes d’autorització prèvia.



El ministre també va detallar altres mesures per fomentar l’emprenedoria, com la plataforma de finançament. La intenció és reunir el col·lectiu de family offices i inversors privats del Principat que tenen «capacitat i voluntat» de buscar projectes en els quals invertir, i que siguin preferentment d’Andorra. Saboya va considerar que també cal involucrar les iniciatives de promoció d’entorns, com el NIU d’Andorra Telecom.



En aquest sentit, però, va apuntar que moltes entitats desenvolupen iniciatives per promoure l’emprenedoria «però el que hem de començar a pensar és en integrar esforços, perquè no sé si tenim prou múscul perquè tothom faci les iniciatives per la seva banda».



En tot cas, el ministre Saboya va assegurar que hi ha demanda d’inversors interessats a donar suport econòmic a projectes, i que en les primeres converses que hi ha mantingut ha trobat «molt bona receptivitat».



Finalment, Saboya va precisar que en el pressupost de l’any que ve s’han reservat partides per promoure aspectes formatius en matèria d’emprenedoria que donaran continuïtat a projectes ja consolidats com el Taller d’emprenedors. A més, també volen fomentar l’Espai d’Innovació com a punt de trobada entre emprenedors i per captar recursos humans qualificats que vulguin venir a Andorra.