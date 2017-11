Notícia El Greco recomana que el Consell General tingui un codi de conducta Per lluitar contra la corrupció també es recomana que els parlamentaris declarin el patrimoni Inauguració del seminari d'avaluació de quart cicle del Greco, el 9 de novembre del 2011, amb el ministre de Finances, Jordi Cinca, al cenrte de la taula. Autor/a: SFGA

El Greco (Grup d'Estats contra la corrupció) recomana al Consell General que es doti d'un codi de conducta, que introdueixi l'obligació d'assenyalar qualsevol conflicte d'interès d'un parlamentari i que cada conseller declari públicament el seu patrimoni i interessos. L'organisme del Consell d'Europa ha arribat a les conclusions després de completar el quart cicle d'avaluació, dedicat a la prevenció de la corrupció dels parlamentaris, dels jutges i dels fiscals. L'informe sobre Andorra s'ha fet públic aquest dimecres al matí.



Tot i que el Greco admet que la percepció de la corrupció a Andorra és més baixa que en altres països europeus i que quasi no hi ha casos que es facin públics, el Grup d'Estats insisteix que cal aclarir els termes i posa com a exemple la dimissió de la consellera general Meritxell Mateu, sospitosa d'actuar com a lobbista per a la banca i de cobrar de BPA uns diners no declarats, i també la dimissió del ministre Jordi Alcobé, en aquest cas per la incompatibilitat del seu càrrec públic amb la seva activitat professional.



Precisament, el Greco reitera que no queda gens clar en quines activitats professionals poden enrolar-se els parlamentaris (el Reglament del Consell General és ambigu al respecte) i, per això, recomana "un codi de conducta acompanyat de comentaris explicatius i/o d'exemples concrets" i que es faci públic. A més, l'organisme del Consell d'Europa opina que els consellers poden legislar a favor seu segons les seves activitats professionals, i adverteix de la urgència de dotar-se del codi.



El Greco recalca que cal transparència i també insta a què els processos legislatius (l'activitat a les comissions legislatives) sigui accessible per a la ciutadania i que aquesta hi pugui dir la seva.



L'avaluació també s'ha centrat en la prevenció de la corrupció en els jutges i en els fiscals. Quant als jutges, el Greco recomana "modificar la composició del Consell Superior de la Justícia (CSJ) per assegurar una representació apropiada, escollida pels seus homòlegs, de jutges, magistrats i fiscals. L'organisme critica que els jutges i magistrats només escullen un dels cinc membres del CSJ, i que la resta són nomenats pel poder executiu (el Govern) i legislatiu (el Consell General), una composició que "no correspon als estàndards europeus" que recomanen que "almenys la meitat dels membres d'aquests consells haurien de ser jutges escollits pels seus homòlegs".



Una altra crítica és que els membres del CSJ són nomenats per sis anys, i cada mandat es renova automàticament si no hi ha cap motiu per destituir-los. L'organisme que prevé la corrupció recomana nomenar els jutges i magistrats per una durada indeterminada, ja que el sistema andorrà és "una excepció" entre els Estats membres del Greco i, a més, "correspon a una tradició preconstitucional".



Quants als fiscals, el Greco aconsella que quan es decideixi apartar un fiscal d'un cas es faci per escrit i ben argumentat.



També hi ha dues consideracions tant per als jutges com per als fiscals: revisar el sistema de responsabilitat disciplinari i oferir formació continuada.



El Greco insta les autoritats andorranes a emetre un informe sobre les mesures adoptades respecte a les recomanacions abans del 31 de desembre del 2018, i a publicar l'avaluació traduïda al català.