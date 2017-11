Notícia Cierco entrega la conversa entre Miquel i Barroso a la comissió BPA La gravació provaria la denúncia per amenaces a l’exaccionista Higini Cierco davant la Comissió BPA. Autor/a: Maricel Blanch

L’advocada d’Higini Cierco, Aurora Casadevall, va lliurar a mitjans del mes passat una carta i una clau USB a la comissió BPA amb una còpia de l’enregistrament de la conversa mantinguda el dia 2 de juny de 2014 entre l’exconseller delegat de Banca Privada d’Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, i l’exagregat d’Interior de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Celestino Barroso, i que confirmaria les amenaces i coaccions per part de representants de l’Estat espanyol denunciades per Higini Cierco en seu judicial l’agost de l’any passat i també en el marc de la comissió de BPA.



A la carta entregada al president de la comissió, el demòcrata Ladislau Baró, també s’informa que el cap de Govern, Toni Martí, també disposa d’una còpia de la conversa, així com el batlle instructor de la querella criminal instada per un dels antics màxims accionistes de l’entitat. En el mateix sentit, Casadevall recorda que també n’està al corrent el Fiscal General, ja que, segons va afirmar Martí, ell mateix li hauria tramés una còpia després que Cierco li demanés empara governamental.



L’instància de l’advocada acaba sol·licitant a Baró que doni trasllat «als membres de la comissió que presideix per tal que, en l’exercici de les seves funcions de control i de recerca de la veritat, en facin l’ús que, en dret i justícia, estimin més pertinent».



La comissió de BPA té ara, per tant, una nova prova per debatre i, fins i tot, decidir si vol demanar de nou la compareixença de l’exaccionista amb l’objectiu d’esclarir els fets.