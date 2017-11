Vinyes vol seguir ocupant un lloc al podi al Ral·li la Nucia

El Ral·li la Nucia-Costa Mediterrània és la penúltima cita del Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt . Joan Vinyes l’afronta després d’haver pujat al podi absolut a les dues proves anteriors, a Llanes i Santader, i en aquesta ocasió confia en seguir la línia per no baixar dels llocs privilegiats de la classificació.



L’objectiu, com en els antecedents anteriors, serà seguir entre els primers de la general. «És evident que per nosaltres no quedarà. El Swift R+ transmet excel·lents sensacions i sembla que aprofitem el moment. La prova de la Nucia té un traçat en el qual hem competit en diverses ocasions i les coses ens han sortit bé en general», assenyala Vinyes, que coneix la prova i és conscient de les dificultats que es trobarà per davant: «Una competició mai és fàcil, sempre cal comptar amb què els rivals també volen guanyar. A més, en aquest cas Miguel Fuster, també pilotant un N5, exercirà de pilot local i això sempre vol dir que coneix molt millor que la resta el traçat per on es disputa la prova. Sens dubte serà un ral·li molt competit, ens divertirem».



Demà es disputarà el shakedown, una especial de quatre quilòmetres al Sella i a partir de les 20.00 hores es realitza la cerimònia de sortida. La prova de la Comunitat Valenciana es reprén dissabte, amb un recorregut total de 429,65 km, dels quals 159,83 km seran de velocitat, repartits en set especials, cinc d’elles diferents. La base del traçat es desenvolupa en les mateixes carreteres que en edicions anteriors i compta, com és habitual, amb un dels trams cronometrats més llargs del campionat, el de Confrides-Relleu, de 35,307 km.