L’FC Andorra guanya solucionant l’eficàcia de cara a porteria

Hi havia la necessitat de sumar la victòria i de ser més eficaç de cara a gol, i l’FC Andorra va aconseguir els dos objectius que es proposava. Va imposar-se a la UD Vista Alegre en el primer partit que recupera dels tres que tenia ajornats. Els tricolors es van mostrar sòlids i seriosos, menys en el primer minut de joc.



Es presentaven a la Borda Mateu dos conjunts amb el requeriment de guanyar per sortir de la zona baixa de la classificació. Els andorrans van sortir adormits, i així abans de complir-se el primer minut de joc encaixaven un gol. Àlex i Pol no s’entenien a l’hora de rebutjar la pilota i Peralta ho aprofitava per rematar i posar per davant a l’equip de Viladecans. Es plantejava un altre partit i calia veure com responien uns i altres a aquest primer moviment en el marcador quan tot just els jugadors s’estaven assentant sobre el terreny de joc. Els tricolors van reaccionar a temps i al minut 10 empataven. Un misto de Dani a l’hora de rebutjar en banda esquerra permetia a Cristian fer-se amb l’esfèrica, passar a Betriu, i aquest veient l’entrada de Pujol l’assistia, per a que el migcampista encarés en solitari al porter i el superés. S’havia aconseguit el més difícil. A partir d’aquí els andorrans van continuar portant el pes del joc, que els va permetre fer el segon. Bretiu etzibava un xut des de la frontal que sorprenia al porter.



El panorama que es presentava era completament diferent. El Vista Alegre va provar de reaccionar, però es trobava amb un plantejament del rival que no li permetia arribar a l’àrea contrària. Només Manel va poder rematar, amb un xut que aturava Pol llançant-se a la base del pal. Els andorrans tractaven d’imprimir velocitat i un teva-meva entre Cristian i Betriu permetia a aquest últim rematar en una opció franca per marcar, però no impactava bé i Tomàs aturava. On no va poder fer res va ser al 34. Betriu servia un córner i al segon pal Emili rematava de cap per materialitzar el tercer. La darrera ocasió del primer temps va ser per a Cristian, amb un tir creuat que fregava la fusta.

Jugar amb el resultat / La realitat del marcador, i com s’estava desenvolupant fins llavors el partit, va provocar que la iniciativa a la represa fos visitant, ja que estava necessitat de retallar distàncies per tractar de sumar algun punt en el seu desplaçament al Principat. Els tricolors deixaven fer, veient que el Vista Alegre no creava perill i les sensacions sobre el camp eren bones, tractant la pilota amb criteri per elaborar des de darrere. Orellana va provar-ho amb un xut innocent que es perdia massa alt. Només en alguna badada podia ser que arribés quelcom diferent, com una sortida de Pol que la defensa solucionava.



El guió se seguia mantenint amb el pas del temps. Pascua realitzava un tir potent, centrat, que Pol aturava en dos temps. Era el minut 78 i fins aquí van arribar les idees al Vista Alegre. En la següent jugada Cristian ho intentava amb una rematada que els defenses treien amb els peus. Al 84 un contraatac d’Aaron li permetia guanyar metres en solitari i encarar al porter, però va avançar-se massa la pilota en el darrer toc i en tractar de driblar a Tomàs, aquest llançant-se al terra es feia amb l’esfèrica. Només un minut després un xut sec d’Àlex Martínez el rebutjava amb els peus el porter, que es trobava la pilota a sobre. Al 88 arribava el quart. Cristian guanyava per velocitat el control de l’esfèrica, arribava fins a la línia de fons per assistir a Aaron, que no arribava a la passada però el cuir rebotava en Javi, que es marcava en pròpia porteria.

Salt a la classificació / La victòria va reportar tres punts i va permetre als tricolors allunyar-se de la zona baixa, quan encara té dos partits més ajornats. Però no només té en compte el triomf, sinó també com va aconseguir-lo, ja que a les dues últimes jornades no havia aconseguit guanyar ni tampoc marcar un gol, a més de sumar dos empats a zero seguits a la Borda Mateu davant la UE Sant Ildefons i la UE Sants. L’equip durant els partits era capaç de generar ocasions, però no de materialitzar-les, el que feia que el percentatge d’eficàcia fos molt baix. Contra el Vista Alegre els quatre gols que va marcar són els mateixos que fins ara havia sumat en sis enfrontaments. El calendari és atapeït i es presenta un nou matx per davant. Si ahir es trobava jugant un partit després de fer-ho per última vegada diumenge al camp de l’EFAC Almacelles, ara torna a tenir un nou duel tres dies després. Dissabte rep a la Borda Mateu al CF Balaguer, equip de la part baixa que recentment va canviar l’entrenador per la falta de resultats.

Castellsagué: «L’equip ha estat molt superior»

El cop inicial de rebre un gol en els primers compassos de l’enfrontament va ser dur, però «hem fet la cosa més complicada, que és capgirar el resultat i a més a més guanyar amb comoditat. L’equip ha estat molt superior», assegura el tècnic. Les quatre dianes marcades trenquen la sequera que estaven patint els tricolors de cara a porteria, una circumstància que se seguirà treballant tot i el resultat amb el Vista Alegre: «Igual que ara hem fet quatre gols i l’eficiència ha estat molt bona, es pot tornar a capgirar. Seguirem insistint i no ens oblidarem de seguir treballant aquest aspecte». Un triomf d’aquestes característiques dona confiança i «ens anima a seguir treballant en aquesta línia i amb ganes per seguir amb els entrenaments al màxim, perquè al final es juga com s’entrena i s’està entrenant molt bé».