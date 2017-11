La policia reclama gairebé 10.000 euros de multes per radar

El Servei de Policia va notificar ahir 290 sancions per excés de velocitat i registrades per radar, que pugen a un total de 9.922 euros, segons es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).



Les sancions, que oscil·len entre els 24 i els 180 euros, són dels mesos de juliol, agost i setembre. El llistat es publica davant la impossibilitat de procedir a notificar la infracció personalment, ja que la policia no disposa d’una adreça actual de les persones concernides, i després que no hagin recollit la notificació enviada per carta certificada amb acusament de recepció a les oficines de correus.



Ara, les persones disposen de deu dies hàbils per presentar les al·legacions. Si no fan ús d’aquest mitjà de defensa, es considerarà resolt l’expedient, notificada la sanció i ferm l’import. Així, transcorregut el termini esmentat, aquestes persones disposen de tretze dies hàbils per fer efectiu l’import davant del Servei de Policia. En el cas que no ho facin, es procedirà per via executiva tramesa de l’expedient a la Batllia.

També es va notificar 53 sancions, que van dels 20 als 120 euros, per infraccions al Codi de Circulació i a les normes comunals que regulen les zones d’estacionament limitat constatades per part dels agents de circulació de la Massana, que reclama en total 1.581,20 euros.