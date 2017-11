Més del 80% dels temporers del pròxim hivern han trobat pis

Vallnord i Grandvalira tenen pràcticament resolt el problema amb els pisos de lloguer. Entre les dues estacions d’esquí andorranes comptabilitzen per a aquesta temporada d’hivern que s’apropa l’entrada d’uns 1.250 temporers i segons asseguren, més d’un 80% ja ha trobat un sostre per passar els pròxims cinc mesos i a un preu raonable.



El problema dels lloguers s’arrossega més o menys des de fa un parell d’anys i especialment aquest any, la preocupació als dos dominis ha estat latent fins fa no gaire. Sobretot a les parròquies altes, el negoci s’ha transformat i els immobles es destinen més al turisme, que suposa un període de temps curt d’estada per als clients però els beneficis són molt més alts... I massa cars per als temporers. A més, s’han donat diverses estafes en el lloguer de pisos per internet, tal i com va denunciar EL PERIÒDIC en l’edició del 9 d’octubre passat.



Així, els departaments de recursos humans de les dues estacions no han escatimat en esforços per aconseguir que tots els nous contractats trobin pis. Contactant immobiliàries i privats per saber la disposició dels seus immobles, orientant-los, oferint recomanacions... No es poden permetre haver de prescindir d’aquest personal.

Grandvalira compta amb un cup uns 1.500 treballadors: 800 a Ensisa, 650 a Saetde i 26 a Nevasa. La gran majoria d’ells són repetidors, així que molts d’ells han pogut tornar a llogar el mateix immoble que ara fa un any. «Falten uns 300 per col·locar així que l’equip d’acompanyament continua treballant amb l’objectiu de què tots els temporers tinguin les condicions necessàries per venir a treballar», asseguren des de l’estació.



De fet, fa uns dies que Ensisa va llogar un bloc d’apartaments condicionats per acollir temporers, com ja va fer l’any passat, copiant un model que Grandvalira feia servir fa deu anys i que torna a rescatar ara que de nou hi ha bombolla immobiliària de lloguers.

Compartir habitació, una nova moda / A Vallnord, EMAP preveu 544 temporers i Secnoa 220, dels quals ja tenen sostre poc més de 600. A recursos humans, el darrer mes està sent frenètic: «Els oferim immobiliàries o pisos de particulars que sabem que lloguen habitacions», expliquen a El Periòdic. Fins i tot han trobat allotjament per als seus treballadors d’hivern en hotels de Sant Julià (amb busos gratuïts cap a l’estació en horari laboral), tal i com va assenyalar Francesc Camp a EL PERIÒDIC, amb declaracions publicades en l’edició d’ahir. «Fins i tot funciona el boca a boca. Entre els propis temporers s’ajuden i busquen pis per compartir junts o, fins i tot, habitacions. Inclús d’hotel. Cosa que abans no es feia», asseguren des de Vallnord.



L’activitat frenètica a les dues estacions encara no ha acabat. Falten per col·locar prop de 450 treballadors. El 20%. L’estat d’alarma i neguit, però, ja és història.