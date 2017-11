El 18è taller d’emprenedors obre el procés d’inscripcions

El Taller d’emprenedors arriba a la 18a edició. Demà s’obrirà el procés d’inscripcions al servei d’atenció a la petita i mitjana empresa de l’edifici administratiu del Govern i romandrà actiu fins el 12 de gener vinent, una setmana abans de l’inici del curs, que tindrà una durada de cinc mesos i mig i acabarà el 28 de juny. Serà una sessió per setmana, de quatre a set de la tarda, a la Universitat d’Andorra. En total, unes 70 hores lectives.



Un any més, aquest taller es remet a potenciar per sobre de tot una formació específica que permeti obtenir coneixements últims per crear un negoci propi sigui quin sigui el sector al qual pertanyi. Així doncs, el taller serveix com una iniciativa fiable per crear oportunitats de negoci i d’ocupació, i també per ajudar a renovar el teixit empresarial del Principat.



En les 17 edicions anteriors s’han comptabilitzat fins a 323 inscrits, dels quals 248 van aconseguir graduar-se. A més, 84 dels projectes que s’hi han tractat han acabat convertint-se en empreses, amb una ampla varietat de temàtiques: des de serveis diversos a través d’internet, informàtica i xarxes socials, fins a l’organització d’esdeveniments esportius, culturals i activitats d’oci, passant per una farmàcia, empreses d’enginyeria, industrials, ciclisme, motociclisme, comunicació, disseny, agricultura, alimentació i restauració saludable, artesania, cosmètica o serveis sòcio-sanitaris.