Avistament de joves zombis dansaires al Parc Central

Confirmat. Ahir al vespre hi va haver, almenys, 15 zombis ballant en la foscor del Parc Central. Darrere d’aquesta particular presència hi havia la iniciativa de La Central, el servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella i una vintena llarga d’implicats amb la causa. Entre els que hi van participar, el director del festival Ull-Nu, Hèctor Mas, a càrrec de gravar un particular remake del mític videoclip de la cançó Thriller de Michael Jackson.



Els zombis ballarins avistats ahir tenien entre 12 i 21 anys, massa joves per conèixer el videoclip estrenat el 1983? «Michael Jackson és com els Beatles, podem no haver viscut la seva època però tots els coneixem i a molts ens fa vibrar i ens entusiasma. Thriller és una de les millors cançons al món, és mítica, no passa de moda i molts dels nois ja la identificaven bé», va explicar el dinamitzador de La Central Òscar Gabà.



Per cert, el títol de dinamitzador i alguns anys més que 21 no el van privar d’estripar-se els vestits (literalment) i sotmetre’s a una sessió de maquillatge zombi per barrejar-se entre els més joves «tot i que ballo molt malament, a ells [els joves] els agrada que t’involucri’s»,va admetre.



La Soraya Gómez i l’Estefania van ser les maquilladores encarregades de convertir uns inofensius joves andorrans en zombis, després de passar pels seus pinzells: «Utilitzem productes comuns, bases de maquillatge pàl·lides i ombres d’ulls liloses per dibuixar els blaus», va explicar l’Estefania.



«Les ferides les fem amb un producte que ja ve preparat per imitar-les, amb cotó fluix, paper i cola», va detallar la Soraya mentre seguia maquillant una aspirant a zombi. Els productes eren senzills però els resultats molt impressionats. Sobretot en els casos que alguns atrevits van afegir-hi lents de contacte de colors paranormals.

Una estona abans del ball, al voltant de les maquilladores s’acumulaven la Martina, el Brais, la Lara, el Xavier i la Nuna. Mentre esperaven el seu torn anàven comentant: «Jo no coneixia el vídeo», deia un; «Jo sí, deia l’altre», tot acompanyat d’una mica de nerviosisme.



Després, més calmats, van explicar com havien après els passos de la coreografia per al videoclip, dissenyada pel ballarí andorrà Álvar Hernández. El grau de dificultat depenia en bona mesura de si els joves tenien experiència en dansa o no. «Hem assajat dilluns i dimarts matí i tarda i avui [per ahir] portem aquí des de les 11:00», van detallar, destacant l’esforç de preparació.



«Estan molt barrejats, tant nois i noies com gent amb més o menys experiència», va valorar positivament el dinamitzador Gabà.

Conscient d’això, Hernández va optar per «dissenyar una coreografia senzilla, molt visual i adaptada al llenguatge audiovisual. M’he basat en la coreografia de l’original de Thriller i després he afegit passos de hip hop», va detallar.



La generació dels joves que van protagonitzar el vídeo d’ahir al vespre està acostumada a portar un mòbil a la mà i fer i desfer en fotografies i vídeos. Aquest era una mica diferent. «Em sento com professional, amb els llums i la càmera gran», va confessar engrescada la Martina Flix.



A l’altra banda de l’espai, el càmera, montador i editor, Hèctor Mas, estava acabant d’enllestir el muntatge. «Em va encantar la idea de La Central, l’oportunitat de poder fer aquesta petita gamberrada i veure reconvertit el Parc Central en territori zombi», va explicar.



Posant-se més profund i elogiant la importància de Thriller i del seu director John Landis, va considerar una molt bona idea de La Central transmetre l’interès per aquesta fita audiovisual del segle XX. «Per a coses d’aquestes em trobaran sempre que vulguin, m’agrada molt col·laborar amb ells», va reconèixer.

Tot i que en aquesta ocasió, els joves no s’encarregaran d’editar els vídeos, Mas creu que l’experiència d’enfrontar-se a un rodatge més professional els farà adonar-se «de com es fan els plànols i de quantes vegades cal repetir-ho tot perquè una gravació quedi bé».



Aquesta va ser una de les intencions de La Central quan va engegar el projecte, posar en contacte els joves amb el món audiovisual. A part d’oferir-los «una activitat durant les vacances d’aquesta setmana i fer una activitat diferent dels panellets o Halloween però també relacionada», va indicar la Pati Casal, una altra de les dinamitzadores a càrrec dels zombis.



El videoclip va començar amb la reconegudíssima escena al sofà, en aquest cas protagonitzada pels joves ballarins Ivan Martins i Martina Flix, ell va a una escola de ball des de fa deu anys i a ella la coneixen com «l’enciclopèdia de Michael Jackson», va dir orgullosa. El seu seguici de zombis no es va quedar curt i amb més o menys gràcia van aconseguir gravar el seu primer videoclip. Ben aviat estarà disponible a les xarxes socials.