Nou registre a la comissaria dels Mossos de Lleida

Agents de paisà de la Guàrdia Civil es van personar ahir al matí a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Lleida. L’objectiu dels agents va ser recollir totes les comunicacions que es van fer des del cos policial a la regió del Pirineu durant l’operatiu pel referèndum de l’1 d’Octubre.



Durant la setmana, la Guàrdia Civil ja va entrar a diverses comissaries del país, entre les quals hi havia la de la Seu d’Urgell, per dur a terme aquest requeriment d’informació. A les instal·lacions urgellenques se’ls va informar que no hi havia el material que demandaven perquè la sala de comunicació de la demarcació de Lleida es troba a la capital del Segrià, on es van acabar dirigint ahir.



Es tracta de la segona vegada que la Guàrdia Civil entra a buscar informació a la comissaria dels Mossos a Lleida en poc més de dues setmanes, ho havien fet el passat dia 19.



Suport de la pagesia / El sindicat Unió de Pagesos va donar ahir suport a les concentracions convocades per Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana convocada a la plaça dels Oms de la Seu d’Urgell a les 20.00 hores, com a la resta d’ajuntaments catalans, a més del Parlament.



El propòsit de la manifestació va ser la defensa de la democràcia, els drets fonamentals i les institucions de Catalunya.



El sindicat va rebutjar la situació de judicialització de la política que viu actualment Catalunya i l’ordre de presó incondicional contra els membres del Govern. Així mateix, va demanar el retorn a la normalitat democràtica i va qüestionar la legalitat de les mesures autoritzades pel Senat i l’aplicació per part del Govern de l’Estat en el marc de l’article 155 de la Constitució espanyola.



Unió de Pagesos també va condemnar els atacs violents que s’estan duent a terme les últimes setmanes als carrers, informa Ràdio Seu.