Vives, interessat en les relacions externes de l’UdA

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va visitar ahir la Universitat d’Andorra (UdA) per conèixer la situació del centre universitari a dia d’avui. Vives es va interessar especialment per la implementació del Pla Bolonya i per si les universitats de l’entorn tenen en compte l’UdA. En resposta, el rector de la institució, Miquel Nicolau, va explicar que la Universitat pertany a diverses xarxes universitàries i que manté nombrosos convenis amb centres d’arreu del món.



Vives també va preguntar pel finançament de l’UdA i per les llengües amb què s’imparteixen les diferents matèries, fent especial èmfasi en l’anglesa. En aquest sentit, va assegurar que és un repte pel professorat formar l’alumnat d’avui pel futur, ja que l’entorn canvia constantment. Tanmateix, el copríncep va remarcar la importància de promoure el coneixement bàsic, per tal de poder traspassar a altres camins més endavant, segons informa l’ANA.



A banda del rector i representants del centre, també es van trobar amb Vives dues alumnes del consell d’estudiants, que li van mostrat la seva satisfacció amb la Universitat i la seva dinàmica. Precisament, fent referència als joves, Vives va voler remarcar que l’autoestima de l’alumnat és molt important per impulsar el centre i que la relació amb el col·lectiu és primordial a l’hora de desenvolupar qualsevol institució educativa.



La visita de Vives va finalitzar amb un esmorzar amb el professorat. I abans d’estar al centre, el copríncep va visitar el Museu del Tabac i la fàbrica Tabandor.

Nou postgrau turístic / D’altra banda, l’Uda va confirmar ahir que pel proper curs 2018-2019 el centre oferirà la primera edició del postgrau en Gestió de destinacions de turisme de muntanya, que s’impartirà en anglès i principalment per Internet, a través del campus virtual de l’UdA.



El programa consta de 30 crèdits europeus i inclou dues estades presencials, de cinc dies cadascuna, a Andorra i als dos Pallars. Dins del pla d’estudis, a més, es preveuen desenvolupar continguts de la Universitat Estatal de Colorado, de la Universitat de Lucerna i de la Universitat de Wakayama, que seran reconeguts als corresponents programes d’aquestes universitats.



Segons va especificar la Universitat, el programa neix de la iniciativa conjunta de l’UdA i Pallarsactiu i compta amb la col·laboració de la Fundació OMT.Themis i amb el suport del ministeri de Turisme. Les inscripcions estaran obertes fins el 31 de maig de l’any que ve.