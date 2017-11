Les xarxes socials s’alcen per fer boicot a Andorra

El Principat ha deixat de fer-se l’andorrà, i segons les xarxes socials, en patirà les conseqüències. Fins el passat 27 d’octubre, el Govern no s’havia pronunciat sobre la situació que s’està vivint a Catalunya i Espanya. Bé, sí havia dit alguna cosa: «estem preocupats, són afers externs» i «hi ha bones relacions veïnals amb ambdós territoris», sense posicionar-se en cap moment.



Però la imparcialitat es va trencar fa tot just una setmana, quan l’Executiu va decidir dir en veu alta i clara que la declaració d’independència que va tenir lloc divendres passat al Parlament català «no té efectivitat jurídica» i que Catalunya «continua essent una part integrant d’Espanya». Davant d’aquestes paraules, les xarxes socials s’han omplert de missatges que –sota el hastag #boicotandorra– mostren el rebuig al posicionament del Govern andorrà.



«#BoicotAndorra, no hi aneu! Que visquin dels turistes i compradors de Ciudad Real», «A veure quina gràcia li fa al @GovernAndorra que no ens gastem ni un euro al seu comerç, hostaleria, etc.», «No tornarem a Andorra fins que ens reconegueu i a veure qui hi perd més. Aniré a esquiar a Catalunya» o «joder Antoni Martí! Vols dir que no l’has cagat?», són alguns dels comentaris que han estat circulant per la xarxa des que l’Executiu va mostrar el seu suport a l’Estat espanyol.



I com sempre, hi ha l’altra visió. Doncs també hi ha qui critica Andorra per no mostrar prou devoció per Espanya. És el cas de la Plataforma Popular por la Eliminación de las Comunidades Autónomas, que ha través del seu perfil a Facebook manifesta que Andorra «discrimina, es nega a respectar i a protegir oficialment l’idioma majoritari dels andorrans: l’espanyol». En mig de la seva denúncia per la «marginació» i «maltractament» a l’idioma, la plataforma també aprofita per deixar anar –com qui no vol la cosa– que Andorra és un país «acusat per molts de ser un paradís fiscal» i que dona «recer als milers de milions d’euros robats pel clan Pujol». L’agrupació finalitza el seu text sota el crit «boicot a Andorra». Que estrany, em ve al cap l’expressió no barregis peres amb pomes o la paraula oportunisme.



Ara fora bromes. Actualment el turisme català és un dels més importants per al Principat, i si aquesta conxorxa pren força i s’acaba estenent, és possible que un dels sectors pilars de l’economia andorrana comenci a trontollar. De fet, part dels comerciants del centre d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany ja van augurar que l’afer entre Catalunya i Espanya acabaria afectant. És més, alguns van assegurar que –degut al referèndum i les conseqüents vagues i talls de carretera que s’han produït– l’octubre ha estat (a nivell de visitants) més fluix que de costum.