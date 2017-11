Notícia Senyalització a les entrades de la vall del Madriu S’instal·laran 13 panells informatius per tot el territori Dos cavalls pasturen a la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Autor/a: JAUME RIBA/ÀLEX TENA

La Vall del Madriu-Perafita-Claror disposarà de panells que senyalitzaran les nou principals entrades al territori i, a més, s’instal·laran 13 plafons informatius i divulgatius per tota la vall per explicar els elements més significatius. La Comissió de gestió del pla de gestió de la vall va publicar ahir al BOPA l’adjudicació del disseny i el subministrament de la senyalització informativa i interpretativa a l’empresa Taller Creatiu, per un import de 24.300,40 euros, i el termini de lliurament dels panells és de vuit setmanes.



La directora de la Comissió de gestió, Susanna Simon, va detallar ahir en què consistiran aquests plafons. N’hi haurà nou que es col·locaran als aparcaments o espais habilitats per aquesta finalitat per assenyalar les principals entrades: la carretera de la Plana, camí de les Pardines, la Comella, Naturlandia, Grau Roig, Cortals d’Encamp, Circuit de les Fonts, port de Perafita i vall Civera. Per aquests dos últims punts hi passa el GR11 i, per això, s’han inclòs com a entrades principals a la vall.



«Els panells seran d’acer corten, amb el nom de la vall gravat, i hi haurà un mapa i les normes i consells per als visitants d’un espai que és Patrimoni de la Humanitat, en quatre idiomes», va precisar Simon. Com que la vall és patrimoni mundial, el concurs va indicar que la senyalització havia de ser original i respectuosa.



Quant als 13 plafons que es repartiran per la vall, es faran d’acer corten i d’un material similar a la fusta, però més resistent, i «seran molt didàctics, molt visuals», va detallar la directora. Alguns dels punts on es podran trobar són Coll Jovell, Ràmio, la zona coneguda com l’Hospital i les preses d’Illa i Ràmio.



Tot i que l’empresa entregarà els plafons en dos mesos, s’instal·laran a la primavera, quan es fongui la neu que ben aviat cobrirà la vall.



D’altra banda, el Comú d’Escaldes-Engordany convoca les empreses a un concurs públic per fabricar i instal·lar un rètol lluminós a la carretera de la Plana, indicatiu de l’entrada a la vall. El cònsol menor de la parròquia, Marc Calvet, va explicar ahir que «seran unes lletres, com les que hi ha al Prat del Roure, d’acer corten i il·luminades amb leds.»



L’actuació s’emmarca en l’embelliment de la zona, on el mes que ve s’acabaran les obres del nou pont de la carretera de la Plana i on Capesa està realitzant els treballs per als nous dipòsits d’aigua per subministrar la parròquia.