Notícia L’ENA recull propostes per produir l’any que ve La convocatòria està oberta a totes les companyies, entitats o grups d’artistes que tinguin un projecte L'obra 'Aniversari', produïda per l'ENA. Autor/a: ANA/M.F.

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA) va obrir ahir el termini de presentació de propostes artístiques per a la pròxima temporada, en la qual tot just ha començat a treballar. La convocatòria està oberta a totes les companyies, entitats o grups d’artistes que tinguin un projecte artístic o escènic en procés de creació, i que necessitin suport econòmic per a la producció del seu projecte. La convocatòria per als artistes romandrà oberta fins al 30 de novembre, informa l’ENA.



L’any passat la temporada va comptar amb sis propostes teatrals: Històries pel forat del pany, Mare, vull ser mag, Quins clàssics, Escenificant, Aniversari i L’os bru no menja sopes. Totes les persones interessades han de dirigir-se al departament de producció de l’entitat, on se’ls facilitaran les bases i la normativa de la convocatòria.



Aquesta temporada, l’ENA ha produït l’obra Aniversari, de Juanma Casero (autor i director) i aquesta nit es podrà gaudir de nou d’una de les seves produccions, Fred, d’Agustí Franch (autor i director).