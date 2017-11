Les societats anònimes protegiran els clubs amb problemes econòmics

Els terminis s’allarguen i la nova llei de l’esport no serà una realitat fins als mesos de març o abril de l’any vinent. Perquè els clubs nacionals puguin competir en condicions similars a la dels seus rivals a les lligues estrangeres, aquests podran fer que els seus equips professionals es converteixin en societats anònimes amb objecte esportiu (SAOE), amb una reglamentació específica perquè les entitats no tinguin risc de desaparèixer en cas que les coses vagin mal dades.



Ahir es presentava l’avantprojecte de la llei de l’esport i ben aviat entrarà a tràmit parlamentari, període que quedarà obert per realitzar esmenes a la normativa. No es preveu que es pugui aprovar fins al primer quadrimestre de l’any vinent, dates força retardades a les previstes inicialment, que es calculava que seria com a molt tard durant el mes de desembre. Un dels aspectes més destacats de la nova reglamentació és la creació de les SAOE, que tindran una disposició especial respecte a les mateixes societats dels països veïns. A Andorra només es podran convertir en aquesta figura els equips professionals que disputin una competició estrangera, no l’entitat sencera. Es reglamenta d’aquesta manera perquè «si mai hi ha un problema amb la SAOE, el club no desapareix», va exposar Jordi Beal, secretari d’estat d’Esports, i d’aquesta manera «preservem el que és la nostra història esportiva».



Està dirigit a conjunts que són professionals, ja que sinó, «no té sentit». Entre aquests està l’FC Andorra, que mesos enrere va establir converses amb un grup inversor estranger que finalment no va concretar-se, esperant a que la llei s’aprovi i es reglamenti. Des de l’entitat tricolor tenen el tema en stand by. Qui haurà de fer variacions amb el seu estatus és el BC MoraBanc Andorra, amb una disposició transitòria especial per a posar-se al dia. Amb la seva primera presència a l’ACB als anys noranta el club es va convertir en una societat anònima, sent un cas únic al país en matèria esportiva. El club disposa d’un any a partir de l’entrada en vigor de la llei un cop estigui constituïda per adaptar-se a les disposicions previstes per a les SAOE.

Canvis després de 20 anys / L’anterior llei de l’esport es va constituir el 1998. Tots els elements que s’han succeït en aquestes dues dècades són els que s’introdueixen a la nova legislació, que «agafa tota l’evolució i els canvis que hi ha hagut a la societat», va afirmar Beal. La nova llei naixerà amb l’esperit de posar-se al dia, tenint en compte implicacions socials, econòmiques i mediambientals, els diferents tipus existent de competició professional o amateur, així com si té caràcter de lleure, per fer salut o d’inclusió; de qualsevol edat que sigui el practicant, i si es troba en l’esfera personal, educativa, associativa o professional. Es divideix en cinc títols, la meitat que tenia l’anterior, englobant diferents aspectes en l’estructura. El títol primer defineix l’objecte de la llei i les funcions del Govern i els comuns, inclou l’article sobre l’esport sostenible, l’inclusiu i la funció coordinadora d’Special Olympics. Es crea el Comitè Paralímpic Andorrà, que fins ara no existia perquè la reglamentació no ho permetia. Aquest fet no evitava que els esportistes nacionals poguessin prendre part en els Jocs Paralímpics, ja que les funcions les prenia la Federació Andorrana d’Esports Adaptats. La Fundació de l’esport substitueix al Consell Andorrà de l’Esport, reunint els representants de tots els sectors i agents per tal de fomentar, ordenar i gestionar l’organització de l’esport de casa nostra.



El títol dos afecta a les entitats, amb la simplificació de tràmits i la constitució d’un codi de bones conductes, a més de la creació de la figura de les SAOE. També les subvencions i les ajudes econòmiques tenint en compte diferents criteris. En el tercer, sobre la pràctica esportiva, es regula la responsabilitat dels organitzadors en els esdeveniments, l’opció d’exoneració del pagament dispositiu i l’aprovació de la reglamentació general que autoritzi en competicions oficials la participació d’atletes que no tinguin la residència al país. Es té en compte la utilització de les instal·lacions i es defineixen els diferents actors que formen part de l’esport nacional, des dels propis atletes a entrenadors, tècnics, àrbitres, jutges, monitors, animadors d’activitats esportives i voluntaris. Aquest títol tercer defineix les professions que es consideren esportives respecte a les que recull el marc andorrà de titulacions del Govern i fixa les competències de l’EFPEM i el ministeri corresponent de l’educació i de les federacions en l’àmbit de la formació.



En el títol quart es responsabilitza el seguiment mèdic dels esportistes a les seves federacions corresponents i promou el joc net, la convivència i la integració a la societat, aplicant la lluita a qualsevol tipus d’acte que comporti violència física o verbal, racisme, intolerància i xenofòbia. També estan integrades les tasques per eradicar el dopatge, amb l’Agència Andorrana Antidopatge com a garant i perquè pugui efectuar controls. Com a disposició addicional l’Automòbil Club d’Andorra, a través de la seva comissió esportiva, exerceix les funcions de Federació Andorrana d’Automobilisme, que en l’actualitat no existeix. Com a disposició final es modifica el codi penal per integrar delictes contra la salut dels esportistes en matèria de dopatge. Es modifica l’article 13 de la llei relativa a les estacions d’esquí i les instal·lacions de transport per cable, respecte a la pràctica de l’esquí de muntanya.