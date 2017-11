El calendari de les Crèdit Andorrà GSeries compta amb cinc proves

El Circuit d’Andorra-Pas de la Casa té l’activitat competitiva garantida a l’hivern. Si dies enrere era el Trofeu Andros que garantia la seva presència la temporada que aviat arrencarà, ara són les Crèdit Andorrà GSeries les que anuncien el calendari per al traçat encampadà, amb cinc proves entre els mesos de gener i febrer de l’any vinent.



L’Automòbil Club d’Andorra té preparades variacions en la part competitiva però no en la reglamentació tècnica, que segueix la mateixa de les últimes temporades i que permet tenir una estabilitat reglamentària que afavoreix la competició. Les curses del campionat de velocitat sobre gel se seguiran disputant de manera independent en les dues categories, les GSeries (Protos G i Turismes G) i les GSeries 2 (monoplaces GiAND). Pirelli continua sent el subministrador del tipus de coberta clavetejada per a tots els participants. El calendari el conformen cinc proves: 13 i 27 de gener, i 3, 10 i 24 de febrer. El 3 de març és la data que es manté de reserva.



En cada jornada de competició el programa agrupa les mànegues. Per matí, de les 9.00 a les 13.00 hores, es realitzen les de la categoria GSeries, mentre que de les 15.00 a les 19.00 hores seran les de GSeries 2. Per tal de simplificar cada fase de la cursa, es portaran a terme cinc tandes: escalfament, entrenaments lliures, qualificació, sèrie i finals. La classificatòria serveix per a establir les posicions a la graella de sortida de les finals, però no aporta punts als participants. La sèrie suma el temps total obtingut per cada pilot i permetrà aconseguir punts als 12 primers, que s’acumularan als obtinguts posteriorment a les finals. Aquestes aportaran punts a tots els classificats segons un barem.



El recorregut de la instal·lació està en fase de remodelació en diferents àrees. Una d’elles és la zona reservada als equips, amb uns boxes nous i més moderns amb àrea de treball accessible directament des del pit-lane i amb accés posterior per a les furgonetes perquè siguin més funcionals a l’hora de treballar. Estan situats on abans hi havia la zona VIP i aquesta ara es troba a l’antic pàdoc, comptant amb un espai força més extens i amb una visió privilegiada del recorregut de la pista del Port d’Envalira.

Nou equip organitzatiu / L’equip directiu de les Crèdit Andorrà GSeries canvia, amb Àlex Bercianos com a màxim responsable, assistit entre competicions per Berta López i durant les curses per Alicia Rayo. El nou responsable de la pista és Marc Fortuny. Els organitzadors del campionat aposten per les noves tecnologies i en aquest sentit les inscripcions, les verificacions administratives i el brífing seran on line, que agilitza tots aquests aspectes.