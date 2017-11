Notícia Detingut Villarejo acusat de suborn i de blanqueig La Policia sospita que s’introduïa a Espanya fons d’activitats il·lícites

El comissari jubilat José Villarejo; la seva dona, Gemma Isabel Alcalá, i el comissari Carlos Salamanca, exresponsable de la Comissaria de l’Aeroport de Barajas, han estat detinguts acusats d’integrar una xarxa de blanqueig de capitals i immigració il·legal a canvi de suborns, han informat a Efe fonts de la investigació .

Els tres han estat arrestats en l’operació Tàndem, coordinada per la Fiscalia Anticorrupció i l’Audiència Nacional en el marc d’una investigació duta a terme juntament amb la Unitat d’Assumptes Interns de la Policia Nacional.

En aquesta operació s’ha ordenat l’arrest de sis persones i ahir s’estaven practicant més d’una desena de registres en domicilis i seus d’empreses a les províncies de Madrid, Màlaga i València.

Entre d’altres llocs, es va registrar l’oficina de Villarejo a la Torre Picasso de Madrid i el seu habitatge a Boadilla.

Segons la Fiscalia, l’operació busca desmantellar una organització criminal que té com a principal objectiu la reintroducció a Espanya i altres països de la Unió Europea de fons procedents d’activitats il·lícites vinculades a la corrupció internacional en els negocis.

Els investigadors sospiten que els comissaris detinguts es valien de les funcions pròpies dels seus respectius càrrecs policials, «especialment sensibles per a la seguretat nacional», per rebre elevades sumes de diners i regals sumptuaris diversos, «a canvi de la prestació de serveis especialitzats d’intel·ligència , i de facilitar l’entrada il·legal de ciutadans no comunitaris en territori espanyol «.

Segons Anticorrupció, els fets podrien ser constitutius de delictes de blanqueig de capitals, organització criminal, suborn i contra els drets dels ciutadans estrangers.

Les detencions les va ordenar el jutge de reforç del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Diego d’Egea, que està reforçant a la jutgessa Carmen Lamela, en funcions de guàrdia.

Carlos Salamanca va arribar a estar imputat, encara que aquesta investigació es va arxivar, en l’anomenada operació Emperador en la qual diversos policies van ser jutjats i absolts per donar informació a la xarxa xinesa de blanqueig de diners liderada per Gao Ping a canvi de regals.

L’operació Emperador està en el rerefons de l’anomenada «guerra dels comissaris» oberta la passada legislatura, ja que el llavors comissari d’Afers Interns Marcel·lí Martin-Blas va relacionar al fill de Villarejo amb la trama.

Això va obrir una «enemistat» (en paraules de Villarejo), entre ell i Martín Blas, que prèviament van treballar junts en l’anomenada «operació Catalunya» el 2012 i que van acabar enfrontats als jutjats en casos com el del petit Nicolás o el del pen drive de la família Pujol.

Ara, Villarejo ha estat detingut per Afers Interns, una unitat coneguda com «la Policia de la Policia», que després del relleu de Martín Blas és dirigida per Francisco Migueláñez.



L’excomissari tenia pendent declarar pel ‘cas BPA’

Villarejo va deixar constància en una nota de l’1 de juliol de 2014 que la família Cierco, propietària BPA, va facilitar les informacions dels comptes bancaris de membres de la família Pujol «forçada i obligada per les circumstàncies» .

Condecorat pel Ministeri de l’Interior pels seus serveis a Espanya, Villarejo es va oferir a col·laborar amb la justícia andorrana en la causa oberta per la querella dels excopresidents BPA, Higini i Ramon Cierco, que acusen dos agents espanyols de coaccionar directius de l’entitat financera per aconseguir informació dels comptes de la família Pujol al Principat. L’excomissari ha aixecat un entramat empresarial a l’ombra al mateix temps que col·laborava amb els successius governs espanyols.