Notícia Últims preparatius a les estacions d’esquí alpí i de fons Afronten la temporada amb una millora de les instal·lacions Sant Joan de l'Erm.

Les 11 estacions d’esquí de l’Alt Pirineu i Aran enllesteixen aquests dies els preparatius per afrontar la temporada 2017-2018, que es preveu que es posi en marxa plenament pel pont de la Puríssima. Segons informa el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, algun dels complexos ja aprofita l’arribada de les temperatures baixes per activar el sistema de producció de neu i, si les condicions meteorològiques ho permeten, poder obrir el 25 de novembre.

Les estacions pirinenques afronten la nova temporada amb una millora de les instal·lacions i els serveis, després d’haver invertit un global de més de 12 milions d’euros en obres relacionades amb el manteniment de les infraestructures i la renovació d’equipaments.

En relació amb les novetats, cal destacar també que la companyia de turoperació sueca Quality Travel volarà per primera vegada a l’Aeroport de Lleida-Alguaire aquest hivern. Els vols seran els diumenges i tindran lloc entre els mesos de febrer i març del 2018. Les ciutats de sortida de la companyia des de Suècia són Malmö, Estocolm, Göteborg, Linköping, Jönköping i Växjö, informa RàdioSeu.

D’altra banda, per setè any consecutiu esquiadors britànics arribaran a l’Aeroport de Lleida-Alguaire. El turoperador britànic Neilson-Thomas Cook transportarà els interessats des de Londres (Gatwick), Manchester i Stansted, a partir de mitjan desembre. Així mateix, l’aerolínia israeliana Arkia enllaçarà del gener al març els aeroports de Tel Aviv i Lleida-Alguaire durant la pròxima campanya d’hivern. A més, la companyia Air Nostrum té dos vols setmanals des de Lleida fins a Palma de Mallorca i dos més des de Palma de Mallorca fins a Lleida els divendres i els diumenges.

Pel que fa a l’esquí nòrdic, els aficionats podran tornar a gaudir un any més dels paisatges, la tranquil·litat i l’ambient familiar amb unes instal·lacions envoltades d’espais naturals i protegits de gran bellesa. Les estacions d’Aransa, Lles de Cerdanya, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa, Baqueira Beret i Virós-Vallferrera han fet durant l’estiu feines de manteniment i d’adequació de les pistes i també dels edificis perquè tot estigui en condicions òptimes quan arribi la neu. Les instal·lacions pensen obrir les pistes quan les condicions meteorològiques ho permetin i estar a disposició del públic a partir del dia de la Constitució.

Enguany s’han consolidat els ajuts per al manteniment dels accessos als complexos, que disposen d’una partida de 160.000 euros. La voluntat del Departament de Territori i Sostenibilitat és que aquesta quantitat econòmica es consolidi i no calgui crear-la cada any.

Aransa ha senyalitzat i arranjat els circuits actuals de raquetes, a més de renovar el material de lloguer. Lles de Cerdanya ha doblat aquesta temporada la producció de neu artificial per assegurar també la cobertura en un circuit de dos quilòmetres de la zona baixa de les instal·lacions; la concessionària treballa en la reforma del refugi de Cap del Rec, ha delimitat un circuit nou per a la pràctica d’skijöring, s’han fet feines de manteniment i millora de les pistes i s’ha renovat el material de lloguer. D’altra banda, Sant Joan de l’Erm ha arranjat i anivellat les pistes i ha renovat el material de lloguer. Tuixent-la Vansa ha ampliat les pistes, ha col·locat tanques paraneu i tanques metàl·liques a les pistes i ha canviat el material de lloguer. Finalment, Virós-Vallferrera ha fet la millora dels edificis i ha eixamplat un tram de 10 quilòmetres de pistes.

Cal remarcar que per cinquè any consecutiu, s’ha congelat el preu dels forfets. El de temporada (val 120 euros per als adults i 60 per als infants de 6 a 12 anys i per als majors de 65 anys) és vàlid per a totes les estacions d’esquí nòrdic catalanes i inclou la possibilitat d’esquiar un dia a les estacions d’esquí alpí lleidatanes d’Espot Esquí, Port Ainé i Tavascan. Fins al 19 de novembre es fa un 20% de descompte en la compra del forfet de temporada.

De les 11 estacions d’esquí del Pirineu lleidatà, sis són d’esquí alpí i set, de nòrdic.