Badalona arriba en el moment ideal per guanyar el primer partit fora

«Davant la victòria, t’acostumes a estar més tranquil i amb més confiança». Aquestes són les paraules de Joan Peñarroya que reflecteixen l’estat del vestidor del BC MoraBanc Andorra en la prèvia del partit de demà a la pista del Divina Seguros Joventut (12.30 hores).



El futur, com diu el tècnic, s’albira molt millor arrossegant una dinàmica positiva, i en aquest punt està el conjunt tricolor. Després d’un inici ple de dubtes, carregat de derrotes (ajustades, val a dir també), Stevic i companyia per fi aixequen el vol. Va ser vèncer a casa contra el Tenerife (58-48) i el Lavellois (79-61) i la sensació és que el món ha passat a ser meravellós, però a Peñarroya això no li val: «Ara anem a buscar la tercera victòria. Això ha d’afectar per millorar, per tant no podem relaxar-nos; ens hem de centrar en el següent partit i no baixar el ritme», va apuntar el preparador egarenc, deixant clar que poca cosa ha canviat en el dia a dia de l’equip. «Enfoquem aquest partit com qualsevol altre», va deixar clar recordant que jugar l’EuroCup fa que aquests canvis de mentalitat siguin més freqüents: «Hem guanyat els dos últims partits amb un marge de 48 hores. És un procés al qual ens hem d’habituar. Això va així de ràpid i hem d’intentar que afecti el menys possible».



Difícil, però, quan gairebé no hi ha temps per descansar i preparar el següent partit i amb l’afegit de què un jugador cridat a ser important com és Burjanadze, estigui lesionat de llarga durada. A poc a poc, però, es van superant situacions com aquesta. Ahir, el club tricolor va anunciar un nou fitxatge per pal·liar aquest problema. Dos pulmons més s’agraeixen.



Guanyar a l’Olímpic de Badalona significaria aconseguir el primer triomf a domicili i les paraules de Jankovic confirmen que al vestidor la mentalitat ja és una altra, allunyada de l’espiral negativa de la setmana passada: «Hem treballat molt per trobar-nos en aquesta situació. Cada dia estem millor».

«Estem sòlids en defensa» / La clau del salt qualitatiu ha estat la defensa. S’ha passat d’encaixar 88 punts de mitja en els cinc primers partits de lliga i més de 80 en els tres primer partits de l’Eurocup als 48 davant el Tenerife i els 61 amb el Lavellois. El canvi és substancial per a un equip que, no s’ha d’oblidar, gairebé sempre busca possessions curtes i transicions ràpides que acaben traduint-se en partits de molts punts. La clau per fer oblidar la mala ratxa ha estat la defensa: «Estem més sòlids. Ja no donem tantes facilitats al rival i això s’ha notat», deixa clar.



Si el MoraBanc ha ensorrat l’inici dubitatiu, la Penya encara està immersa en ell. L’equip verd-i-negre només ha guanyat un partit dels cinc que ha jugat, que justament va ser el darrer, a casa davant el Betis. Així que la certa inestabilitat que hi ha a Badalona, sumada al bon moment dels tricolors, fan que la visita a l’Olímpic arribi en el moment ideal per sumar el primer triomf fora.