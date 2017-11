Burjanadze ja té un substitut: l'exNBA Chris Copeland

El nord-americà Chris Copeland és l’escollit per tapar el forat de Burjanadze, a qui no s’espera almenys fins el març. De fet, el nou jugador tricolor ha signat contracte fins a finals de febrer, tot i que no seria estrany ampliar-li el contracte en funció de si el seu rendiment és bo i de si quan torni el ‘7’ del MoraBanc, el cos tècnic considera que encara podrà aportar coses per al bé de l’equip. No serà ni contra la Penya ni dimarts a l’Eurocup. Arriba la setmana que ve.



Copeland és un jugador amb amb experiència (té 33 anys) i altura per ser aler (2,03 metres). El seu currículum esportiu no deixa de ser cridaner perquè ha jugat a tres equips de l’NBA: Una temporada amb New York Knicks, dues a Indiana Pacers i una a Milwakee Bucks.



La temporada 2012-13, amb els Knicks va ser un jugador important amb 8.7 punts i 2 rebots per partit. La 2014-15 va fer bons números amb els Pacers amb 6 punts i dos rebots per partit. Ara, però, està vivint els seus últims anys com a esportista professional a Europa, on el curs passats va jugar la lliga turca a les files del Tofas Bursa, on ha aportat uns números més que correctes de 9 punts de mitja per partit i 3 rebots.



«Es tracta d’un jugador versàtil que ens ajudarà en una posició en la que estem necessitats per la lesió de Burjanadze», va assegurar ahir Francesc Solana. «Copeland és un jugador amb bona mà des de fora i intens prop de cistella pensem que ens pot ajudar molt i que pot tenir un bon impacte en l’equip», va conclure el director general del MoraBanc.