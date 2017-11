Notícia La màgia de ‘Frozen’ La plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella es converteix en un destí de pel·licula Nens i nenes pintant a l’interior de la cabana de fusta de Frozen, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Convertir Andorra en un destí de pel·lícula. Amb aquest objectiu es va obrir ahir a la tarda l’espai Disney situat a la plaça de la Rotonda, relacionat amb la màgia, la il·lusió i l’alegria de Frozen: una aventura de l’Olaf. La iniciativa és fruit de l’aliança entre Andorra Turisme i Disney i tot l’espai s’ha creat específicament per al Principat. La mànager estratègic de Disney, Anna Nogués, va explicar que «és el primer cop que fem una cosa així» i va afegir que «estem molt orgullosos que sigui a Andorra i amb Andorra Turisme». L’espai es dirigeix especialment a les famílies, ja que aplega «conceptes molt associats a l’època de l’any en què estem, amb els valors de Disney i totes les experiències que es poden viure a Andorra», va indicar Nogués.

A dins la cabana de fusta d’Arendelle i amb la música de la pel·lícula de fons, els més menuts poden fer diverses manualitats: pintar dibuixos de Fronzen, fer polseres, muntar un passador de l’Elsa pels cabells i preparar guarniments per a l’arbre de Nadal. A l’exterior, també hi trobaran una cabina de fotografia instantània i un trineu. Tot això, de manera gratuïta i acompanyats sempre d’uns monitors. L’espai Frozen Disney s’ha obert coincidint amb l’Andorra Shopping Festival, que comença avui però s’allargarà fins al 5 de gener. A més, s’ha escollit aquesta temàtica perquè el proper 1 de desembre s’estrenarà als cinemes un curt de la pel·lícula titulat Coco, ja que la segona part del film no s’estrenarà fins a finals del 2019, informa l’ANA.

Aquest espai Frozen és una de les accions que Andorra Turisme havia previst amb Disney. El gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va detallar que volen considerar aquesta iniciativa com un «valor afegit» per als visitants «al voltant dels diferents esdeveniments que es faran a partir d’ara», pensant especialment en els nens i nenes i les seves famílies i «donar el toc de destí familiar». Budzaku va remarcar que «estem molt centrats en promocionar la marca Andorra» i es va mostrar preocupat pels talls de les últimes hores a les carreteres que accedeixen al Principat des del sud, arran de la situació política que es viu a Catalunya. Malgrat tot, el gerent d’Andorra Turisme va assegurar que no hi ha hagut cancel·lacions d’última hora, segons informacions de la Unió Hotelera, i va recordar que «la nostra obligació és atendre bé les persones que vinguin» i perquè la seva estada «sigui el més agradable possible». A més, l’Andorra Shopping Festival 2017 és atípic, ja que es va promoure pensant en el pont de l’1 de novembre i enguany no hi ha estat. Per això, Budzaku va assenyalar que «és un repte» veure com pot afectar en el global de l’esdeveniment.

La cinquena edició de l’Andorra Shopping Festival amb una agenda plena d’activitats per a tots els públics va començar ahir. Els grups andorrans Bluetonics i Manu & the Vodkas van amenitzara el vespre a l’avinguda Meritxell de la capital i a l’avinguda Carlemany d’Escaldes-Engordany. En total, durant els dos caps de setmana del festival, 18 grups de música de diferents estils oferiran concerts a l’aire lliure.