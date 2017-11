Ubach informa al Vaticà de les negociacions amb la UE

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, es va reunir ahir amb l’arquebisbe secretari per a les Relacions amb els Estats, Monsenyor Paul Richard Gallagher, a la Santa Seu. Es tracta de la primera visita que fa la ministra d’Afers Exteriors al Vaticà, després que es trobés ja amb Montsenyor Gallagher en el marc de l’Assemblea General de les Nacions Unides, el setembre de l’any passat a Nova York.



La trobada, que també va comptar amb la participació de l’ambaixador d’Andorra prop de la Santa Seu, Jaume Serra, va servir per explicar la situació política, econòmica i social del Principat i els seus projectes de futur al secretari del Vaticà per a les Relacions amb els Estats.



Ubach va informar a Gallagher sobre l’avançament de les negociacions per a un acord d’associació amb la Unió Europea que ella mateix està duent a terme.



En la reunió, la ministra d’Afers Exteriors també va informar de la candidatura andorrana per acollir la cimera iberoamericana de caps d’Estat i de Govern del 2020, que suposa un repte per al país. Entre altres qüestions, la ministra també va exposar el projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries que es troba a tràmit parlamentari, així com l’avançament de les negociacions del Protocol d’entesa entre el Govern del Principat d’Andorra i la Comunitat de Sant’Egidio per a la realització d’un corredor humanitari.