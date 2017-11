Casadevall desmunta els advertiments de l’informe del Greco

El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, va desmuntar ahir les recomanacions de l’informe del Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco) i va assegurar que moltes d’elles ja es compleixen en el país.



En primer lloc, una de les observacions que va fer el grup és que hi hauria d’haver més membres del CSJ que siguin elegits pels magistrats i batlles. Actualment, aquests membres l’escull un el síndic, un altre el Govern, cada un dels coprínceps n’elegeix un i els magistrats i batlles el darrer. «Formem part del Consell Superior de la Justícia dels països Iberoamericans i aquests consideren que la composició d’Andorra és de les més independents perquè en la majoria de consells de justícia estan fets pel pes que tenen els grups parlamentaris i estan polititzats», va assenyalar Casadevall a EL PERIÒDIC. En aquest sentit, va argumentar que al Principat només dos membres podrien considerar-se polititzats que són els que anomena el síndic i el Govern, però va recordar que el mandat d’aquests càrrecs és de quatre anys i els dels membres del Consell de la Justícia de sis anys i, per tant, no coincideixen. D’altra banda, Casadevall va indicar que també es troben en el grup de Consells de Justícia francòfons i que aquí s’estan plantejant reduir el nombre de membres elegits pels magistrats perquè «fan corporativisme» i «es protegeixen» entre ells. «És un Consell força independent», va valorar Casadevall sobre l’organisme andorrà.



També va recordar que els partits polítics tampoc elegeixen el Fiscal General ni els adjunts. «El Govern proposa el Fiscal General i nosaltres el votem i podem arribar a dir que no. Els fiscals adjunts els anomenem nosaltres i fem l’examen nosaltres», va matissar Casadevall.



Una altra de les observacions que va fer el Greco és que, actualment, els jutges es renoven cada sis anys i, considera, que haurien d’ocupar el seu càrrec per un temps indeterminat per tal d’evitar corrupcions. Ara bé, Casadevall va explicar que el 2015 es va reformar la legislació i es va introduir un nou article en el qual s’especifica que la renovació de batlles i magistrats «és pràcticament automàtica» i només no es dona en els casos que aquests no vulguin seguir en els seus càrrecs o hagin estat condemnats penalment per un delicte dolós. «Mentre no es modifiqui la Constitució és una mesura que hem trobat perquè el càrrec quedi automàticament renovat», va indicar Casadevall, que hi va afegir: «Tot i que es renovi, seria gairebé per càrrec indeterminat». A més, va assegurar que poden repetir indefinidament en el càrrec i que, de moment, no s’ha hagut de relegar a cap magistrat o batlle de les seves funcions. El titular del Consell de la Justícia va agregar que van informar d’aquesta modificació de la llei al grup. «No entenc per què no ho recullen», va asseverar Casadevall.

Codi deontològic / El Greco també recomana incorporar un codi de conducta dels jutges. Ara bé Casadevall va destacar que magistrats i batlles van elaborar conjuntament un Recull d’obligacions i de valors deontològics de magistrats, batlles i fiscals, una acció que van fer per iniciativa pròpia. «A França ho tenen això, a Espanya no. Hi ha pocs països que ho tenen», va emfatitzar Casadevall.

Ara bé, el Greco fa referència a aquest document, que es va aprovar l’octubre del 2016, en el seu informe i afirma que «el compendi no és un codi disciplinari. Es tracta d’una guia per a l’exercici de les funcions judicials».



Casadevall tampoc està d’acord amb una altra de les observacions del Greco, en la qual exposa que els batlles i magistrats també haurien de rebre més formació. Segons va destacar en el país ja es fa formació pel personal que treballa en el sector de justícia.

En aquesta línia, va indicar que quan es van crear les batllies especialitzades contra el blanqueig de diners o el narcotràfic, les batlles competents van realitzar un curs d’un mes i mig a Bordeus.



També va subratllar que tots els batlles fan mínim una setmana de formació a l’any a França o Espanya. Així mateix, va informar que cada any es fan entre vuit o deus cursos a la Universitat d’Andorra per a batlles i que aborden diverses temàtiques com blanqueig de diners o com funciona la justícia en els casos de menors. «Toquem tots els temes», va defensar Casadevall. En aquest sentit, es va mostrar molest perquè a l’informe Greco «parla que no es fa formació continuada i en fem cada any».



La darrera observació que es va fer en el document del grup és que quan s’aparta un fiscal d’un cas, s’hauria de fer una motivació per escrit i ben argumentada. A judici de Casadevall això ja es fa i existeix un procediment adequat al respecte. El titular del Consell Superior de la Justícia va explicar que poques vegades passa que es demani que es retiri un fiscal d’un cas. Això pot succeir quan una de les parts considera que aquest té una amistat o enemistat amb una de les parts del cas. Llavors, l’advocat pot demanar que l’apartin. Normalment, va dir Casadevall, quan es demana que s’aparti un fiscal, qui ha de prendre la decisió és el Fiscal General. «Si aparta algú, ho ha de justificar», va dir Casadevall. En canvi, va relatar, quan qui s’ha d’apartar és el Fiscal General la petició es fa al Consell Superior de Justícia. Llavors, es demana a l’advocat que faci la demanda i la raoni, l’entregui al Consell Superior de Justícia i, aquest, ho tramet al Tribunal Superior, que és l’autoritat que resol al respecte. «Ja hi ha un procediment», va ressaltar.



Ara les autoritats andorranes tenen fins al 31 de desembre de l’any que ve per emetre un informe sobre les mesures recomanades pel Greco, així com publicar l’avaluació traduïda al català.