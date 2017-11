Una cura per a la cria de l’isard

Tot estava preparat per poder deixar anar en llibertat una cria d’isard que fa setmanes té sota custòdia la Unitat de fauna, però finalment el cos va decidir no fer-ho. L’animal pateix una forta úlcera a l’ull que li provocarà, segurament, la pèrdua d’aquest i a la vegada li podria causar una forta infecció. En vista de la situació, la Unitat de fauna va decidir posposar sine die l’alliberament de la cria.



L’isard va ser recollit pel Cos de Banders a la parròquia d’Encamp al costat de la carretera fa unes setmanes. Un cop al Centre de recuperació de fauna, la unitat es va adonar que l’animal tenia un fort cop al cap que li causa problemes a l’ull esquerre. Se li va fer un primer tractament per intentar que recuperés la visió, però ahir al matí, quan va arribar el moment d’alliberar-lo, el veterinari del cos va veure que la situació havia empitjorat. De fet, el procés per alliberar-lo ja havia començat i ja se li havia administrat el sedant per poder transportar-lo per no alterar les seves constants vitals, però finalment el procés es va haver d’avortar.

El Tractament / Ara l’isard passarà un tractament amb el seu propi sèrum per intentar millorar l’úlcera i que no perdi l’ull. «Més endavant ja veurem que fem», va apuntar el cap de la Unitat de fauna, Jordi Solà. Segons com evolucioni la ferida de l’animal decidiran si finalment el deixen en llibertat. Solà va assenyalar que hi ha un risc que l’isard s’acabi acostumant a la presència humana, ja que «podria perdre la por i el respecte» fet que li complicaria viure de manera salvatge. «La intenció és alliberar-lo en un lloc on no hi hagi gent i que l’animal estigui amb altres isards i s’acostumi a la seva presència», va explicar el cap de la Unitat.



Jordi Solà va aprofitar per recordar que quan algú vegi qualsevol animal ferit o en una situació anormal, no se l’ha de tocar ni molestar. «El que s’ha de fer és avisar el Cos de Banders». El cap de la Unitat va indicar que un cop avisats, aquests el portaran al Centre de recuperació de fauna i «aquí li farem el tractament que sigui necessari», va expressar.