Com millorar el rendiment en el trail running

L’electroestimulador COMPEX envia els impulsos elèctrics necessaris als músculs que volem treballar. COMPEX es diferencia pel tipus d’impuls elèctric utilitzat, que és òptim, eficient, segur i confortable.

Per a la preparació: Ens serveix per a enfortir la musculatura, optimitzar l’entrenament, prevenir lesions, augmentar el flux sanguini per afavorir l’exercici posterior

Per a definir el cos: Tonifica els músculs, perfecciona la silueta i relaxar la musculatura

Recuperació: Et recupera muscularment després de l’exercici i crea un efecte relaxant. És un aparell de gran utilitat per a post traumatismes greus o preoperatoris.

Anti-dolor: Descontractura la musculatura, alleujar dolors musculars i articulars, redueix la sensació de cames pesades i disminueix el dolor per tendinitis

Avantatges de l’electroestimulació:

Optimització de l’entrenament: Precisió del treball muscular realitzat i càrrega de treball important.

Estalvi de temps: Les sessions duren una mitjana de 25 minuts, es pot utilitzar en qualsevol moment i lloc sense necessitat de material addicional

Entrenament segur: Menor risc de lesió, baixa fatiga cardiovascular, menor estrès en articulacions i tendons. És un aparell totalment segur i que cap usuari particular, per mal ús que en faci, es podria fer mal.

L’electroestimulació en el trail running

És molt més que aconsellable per recuperar-se després dels entrenaments i competicions. Fer servir Compex per desenvolupar el rendiment muscular és una de les millors opcions.

Si ets amant de la competició i t’agrada estar a la muntanya, Compex és ideal perquè pots usar-lo en qualsevol lloc. Si l’incorpores al teu entrenament enfortiràs les espatlles i les cames, millorant així el ritme d’ascensió.

Aquesta eina et permet preparar la teva musculatura per a la transició entre les temporades de trail i d’esquí. En definitiva, Compex significa entrenar més i millor. Veuràs els resultats tant en el procés de recuperació com en el d’enfortiment muscular.



Com utilitzar Compex en el teu entrenament:

• Intensitat màxima tolerable: És crucial utilitzar la màxima intensitat possible -sempre suportable-. La intensitat determina el nombre de fibres musculars que l’electroestimulador activa. Com més alta és la intensitat, major reclutament fibril•lar s’aconsegueix. La millor manera de determinar la teva tolerància màxima és jutjant tu mateix el que el teu cos pot aguantar. Les contraccions han de ser potents però tolerables. La progressió del múscul estimulat serà més gran si Compex recluta un gran nombre de fibres musculars.

• En la nostra guia trobaràs tres planificacions d’entrenament: per a un trail d’uns 23km, per a una marató i per a un trail d’uns 80km. Aquestes distàncies reflecteixen tres nivells de dificultat: iniciació, intermedi i avançat. Depenent de la distància, la preparació constarà de 8 a 12 setmanes.

• El requisit per poder seguir aquestes planificacions és tenir una bona condició física i estar habituat a realitzar una activitat física regular durant el mes anterior a l’inici del pla d’entrenament.

• Per als trail runners que mai han fet servir l’electroestimulació com a entrenament de força, es recomana un període d’adaptació de 2 a 3 setmanes.







Vine a SANITAT HOUSE i recull les guies específiques per a cada esport, per disposar de tota la informació.