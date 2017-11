El sector hoteler incrementa els preus perquè hi ha més demanda

Els preus de les habitacions dels hotels tornen a pujar, remarca el president de la Unió Hotelera d’Andorra, Manel Ara. Això, segons destaca a EL PERIÒDIC, és un símptoma que l’economia es recupera i, en conseqüència, tornen a venir més visitants al país. «Millora la demanda i, per això, milloren els preus», ressalta Ara.



De fet, des de principi d’any s’ha incrementat un 4,21% l’ocupació hotelera, segons xifres publicades per la UHA en el seu portal web. Aquesta tendència es consolida per segon any consecutiu, ja que el 2016 va pujar un 6,67% en relació a un any abans. D’aquesta manera, es trenca la situació negativa que s’havia registrat tant el 2015 com 2014, quan hi va haver un descens de l’1,4% i l’1,7% de l’ocupació hotelera, respectivament. Això, explica Ara, va provocar que s’hagués de reduir el preu de les habitacions d’hotels amb la finalitat d’atreure clients.



En aquest context, des de l’altra associació del sector, Autèntics Hotels, la seva presidenta, Cristina Canut, acusava els afiliats de la UHA de «rebentar els preus». Ara bé, el representant de la UHA va dir que això és una tendència que s’ha donat amb la crisi, però que ara s’està revertint i tornant a apujar les tarifes. «És normal, quan no existeix o minva la demanda, la primera reacció és abaixar els preus per captar més mercat», argumenta Ara, que hi afegeix: «Ara es dona el fenomen invers, la demanda va creixent i les tarifes també van creixent».

Sobre la baixada excessiva de preus, Ara exposa que cadascú a casa seva «es lliure de fer el que vulgui» i, per tant, posar la tarifa de l’habitació que cregui convenient. «Cada un, segons com veu que va el negoci, doncs adapta els seus preus», emfatitza l’hoteler.

Tornen a apujar els afiliats / Un altre símptoma de què l’economia torna a funcionar és que el nombre d’associats de la UHA també es recupera. Segons Ara, el 2010, abans de la crisi, l’associació tenia 190 afiliats. Aquest nombre va descendir dràsticament i ara en tornen a ser 132. «Amb la crisi molts van desaparèixer i ara estem recuperant associats», assenyala Ara, que hi agrega que també es deu el fet que la UHA aposta per la transparència i la professionalització.