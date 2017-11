Cardelús puntua al Mundial de Supersport i Vinyes té problemes al CERA

Xavi Cardelús va tanca ahir la seva participació al Mundial de Supersport amb dos punts de mèrit corresponents a la catorzena posició de l’última cursa disputada al circuit de Losail, a Qatar.



L’andorrà va ser el què més va progressar en carrera, entre la seva posició de sortida (23ena) i la 14ena van nou avançaments. Després d’un gran inici, a la segona volta ja era el 18è. A la tercera va cedir tres llocs en tocar-se amb una altre pilot, però a partir de la cinquena, va tornar a recuperar posicions fins acabar a la zona dels punts en un circuit desconegut per a ell i competint per primera vegada amb llum artificial: «Al marge del lloc a la classificació, el que és també molt important és que he fet un bon ritme de cursa, molt constant i competitiu sempre al voltant del millor temps que vaig fer als entrenaments classificatoris. Sens dubte, ha estat la millor manera de tancar la temporada», va concloure.





Vinyes és novè a l’Espanyol

Joabn Vinyes es va haver de conformar amb la novena posició al ral·li de la Nucia, la penúltima cita de l’Espanyol d’asfalt. L’andorrà va marcar l’escratx en la primera especial situant-se com a líders de la prova després de disputada la primera secció però a la continuació, les bones sensacions es van trencar a causa d’un problema elèctric en la seva mecànica que malgrat tot no va impedir acabar en el top-ten.