Cultura tindrà una partida de 8,3 milions d’euros l’any que ve

L’àrea de Cultura comptarà amb una partida de prop de 8,3 milions d’euros l’any vinent, segons el projecte de pressupostos, als quals ha tingut accés EL PERIÒDOC. Aquests diners es repartiran en tres departaments: Promoció Cultural, Política lingüística i Patrimoni Cultural. Més de la meitat del pressupost, prop de 4,8 milions d’euros, es destinarà al departament de Promoció Cultural. A continuació, la segona partida més important s’invertirà en el departament de Patrimoni Cultural, 2,1 milions d’euros, i Política Lingüística rebrà uns 1,3 milions d’euros.



Suport a les entitats / En el cas del departament de Promoció Cultural, el suport a les entitats del país és el que rebrà un major finançament. En concret, un milió d’euros. Dins d’aquest apartat, entre els programes destacats es troba una dotació per al manteniment del Museu Carmen Thyssen Andorra, entre el que s’inclou les despeses ocasionades per la seva obertura. També hi haurà una partida destinada al seguiment i el control dels programes i concerts de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, la Jove Orquestra Nacional de la Cambra d’Andorra, el Cor de Petits Cantors, així com de les representacions teatrals de l’Escena Nacional d’Andorra. També s’obrirà una convocatòria i es farà un seguiment de les subvencions corresponents a les entitats privades sense ànim de lucre, així com a les persones físiques que tenen programades activitats culturals.



També dins de l’àrea Promoció Cultural es reservarà una partida d’uns 970.000 euros en la difusió dels museus; una altra de 950.000 euros en els serveis generals de Cultura; i també 885.000 en la promoció cultural, entre d’altres projectes.

Patrimoni cultural / Dins d’aquest departament, més de 750.000 euros es reservaran per a l’àrea d’arxius. En aquest cas, segons l’informe del projecte dels pressupostos, aquests diners serviran, entre altres accions, per preservar i conservar el fons en format paper, fotogràfic, i audiovisuals, així com les transferències documentals. També s’haurà de digitalitzar els discs del fons de Ràdio Andorra. Així mateix, s’adquirirà una nova base de dades per a la gestió de fons històrics, així com preparar i migrar les dades ja existents en el programari.

El programa entorns i protecció de monuments és el que rebrà la segona partida més gran d’aquest departament, que pujarà fins als prop de 700.000 euros. Dins d’aquest programa es contempla realitzar 55 inspeccions sanitàries del patrimoni. A més, també es preveu tenir unes 25 autoritzacions i cinc seguiments d’obra als edificis i espais protegits, cinc seguiments de projecte més de valoracions, peritatges i treballs d’assessorament. Així mateix, també es vol realitzar deu aixecaments documentals. Una altra de les mesures que es s’estima que s’abordaran en aquest capítol és contractar a arquitectes o urbanistes per elaborar un estudi i seguiment tècnic d’al·legacions per la redacció de cinc entorns de protecció.



Altres capítols destacats d’aquest departament són el de recerca, al qual es destinarà més de 230.000 euros i el d’inventari i conservació, que comptarà amb una dotació d’uns 206.000 euros, en el qual s’inclou la restauració de béns, així com un programa on es detalli el patrimoni restaurat.

Política Lingüística / Aquest departament la partida més rellevant serà per la formació d’adults, més de 530.000 euros. En el cas dels centres d’autoaprenentatge, la segona inversió més important, comptarà amb una partida de gairebé 400.000 euros. A més, també es destinarà uns 370.000 en la promoció del català.