Una carrera terrorífica

Maquillats i disfressats de personatges de terror o amb roba normal de carrer, unes 400 persones de totes les edats van participar ahir a la segona cursa 1609 metres de Halloween, organitzada pel Comú d’Escaldes-Engordany i els Amics de l’Atletisme d’Andorra. A banda de passar una tarda entretinguda amb la família i els amics, la prova tenia una finalitat solidària, ja que la recaptació de les inscripcions es destinarà a l’Associació Marc G.G. que, entre altres tasques, es dedica a donar suport a tots aquells pares que han patit la pèrdua d’un fill. Ara bé, segons va avançar ahir el comú escaldenc, després de dos anys seguits donant els beneficis a la mateixa entitat, l’any vinent intentaran buscar una altra associació benèfica a qui donar la recaptació, segons va informar ahir l’ANA.



Per aquesta segona edició, des de l’organització de la cursa esperaven que el nombre de participants augmentés. Finalment, van aconseguir igualar la xifra de l’any passat. En aquest sentit, el conseller d’Esports, Jordi Vilanova, es va mostrar mostrar molt satisfet amb la participació que hi ha hagut, «i més tenint en compte el mal temps que va fer» dissabte, va dir. «Al final la gent està aquí i nosaltres molt contents», va afegir Vilanova.



Abans de la prova popular, al mateix carrer dels Veedors, que és on hi havia el punt de sortida i arribada, s’han disputat dues curses de 100 metres pels més petits. Després, tots els participants van recórrer la milla amb un globus de color blanc a la mà i, al final, el van enlairar al cel en record dels éssers estimats que ja no hi són. D’aquí que la cursa tingués per lema Corro per tu.



A més de la cursa, també es van realitzar tallers de maquillatge, així com actuacions dels grups de les escoles Liquid Dansa i TC Escola de dansa. Així mateix, una xocolatada amb coca per a tots els participants van acabar d’amenitzar la jornada.



Per una altra banda, a FEDA també van celebrar el Halloween dissabte a la tarda en el MW Museu de l’Electricitat. En aquest cas, una quarentena de nens es van apropar a la festa, que va consistir en una explicació de comptes de por a càrrec de la narradora Assumpta Mercader. Els comptes tenien com a protagonistes diversos personatges clàssics dels contes de por com ara les bruixes, els ogres o els llops. Entre els contes destacats, Mercader va explicar les llegendes del llac d’Engolasters i una rondalla clàssica anomenada En Pere sense por. «Parlarem de por, però sempre buscant la comicitat i la sorpresa, més que espantar els infants», va ressaltar Mercader.

La festa també va comptar amb un concurs de disfresses. Els nens van arribar al museu disfressats i es van fer una foto que després el jurat va valorar. El primer premi són entrades per a Port Aventura.



Després d’escoltar els contes, els nens van guadir d’una coca amb suc.