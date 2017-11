Notícia Divisió al PS per la presentació de candidatures conjuntes als comicis Vela i Gili veuen amb bons ulls la proposta de Bartumeu Els socialdemòcrates Rosa Gili i Pere López conversen durant una sessió al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

La proposta del president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, de concórrer a les eleccions generals previstes per al 2019 en llistes conjuntes a les parròquies ha dividit al Partit Socialdemòcrata (PS). Segons han confirmat diverses fonts properes a la formació, hi ha dos bàndols principals dins del partit. D’una banda, el sector que dona suport a l’actual líder de la formació, Pere López, que rebutja la idea de presentar-se conjuntament amb qui va ser membre del mateix Govern. De l’altra, hi ha un sector liderat per la recent nomenada primera secretària del partit, Susanna Vela, que estaria a favor d’unir forces amb altres formacions per desbancar Demòcrates per Andorra (DA) del poder.

Els dos equips formats dins de la mateixa formació política estan encapçalats per dues fortes personalitats que estarien provocant un xoc de trens intern. Malgrat que fonts del mateix partit han confirmat que la qüestió sobre com es presentaran a les llistes parroquials i a les nacionals per a les properes eleccions generals encara no s’ha posat sobre la taula, el cert és que totes dues parts –i també altres membres de la formació– ja s’han pronunciat públicament en més d’una ocasió sobre la proposta de Bartumeu. La divergència d’opinions és, per tant, pública i notòria i caldrà que la formació la tracti si vol enviar a la població un únic missatge per no tornar a perdre vots com els va passar en els darrers comicis.

Entre els que donen suport a Vela en la formació d’una llista conjunta hi ha també la consellera general, Rosa Gili, que en més d’una ocasió s’ha mostrat favorable a fer equip amb altres partits, decantant-se fins i tot per Liberals d’Andorra (Ld’A). Malgrat que la parlamentària sempre ha indicat que feia aquestes declaracions a títol personal, les opinions contradictòries sobre aquesta qüestió dins del partit es fan evidents.

Aquest sector socialdemòcrata és conscient de la seva dificultat de fer candidatura a totes les parròquies, per la qual cosa veurien amb bons ulls ajuntar-se amb altres persones de diverses formacions i també independents per tal de guanyar representació.

El pacte amb els liberals proposat per Gili, però, va ser enèrgicament descartat per López que sempre ha assegurant que és amb la formació amb qui menys punts en comú comparteixen.

Una afirmació que s’ha evidenciat en nombroses ocasions al Consell General quan s’ha debatut sobre temes tan trascendents com la reforma del sistema sanitari o en qüestions laborals. La tensió també es va fer evident recentment amb la votació de les lleis de transferències i competències, ja que el líder socialdemòcrata va criticar fortament el paper que hi van jugar els liberals que van mantenir el secret del seu sentit de vot fins l’últim moment i que finalment van cedir el vot afirmatiu de dos dels seus consellers perquè la reforma pogués tirar endavant.

D’altra banda, el sector que dona suport a Pere López és el més ressentit amb Bartumeu i els membres del PS que en el seu dia van marxar per seguir-lo i formar SDP. En declaracions a EL PERIÒDIC, el mateix López va criticar fortament el paper que els progressistes estaven fent al Consell General deixant clar que, al seu entendre, no fan polítiques d’esquerres ni comparteixen línia ideològica.

Les ferides que es van obrir amb la divisió en la família socialdemòcrata no han cicatritzat encara i els recels continuen vigents en una part de la militància, tot i que en el fons persisteix el sentiment que per desbancar els demòcrates del Govern cal tornar pel camí de la unió de l’esquerra en un país amb un tarannà conservador.

El president progressista va fer arribar la proposta formalment a través d’una carta tant al PS com als Liberals. De fet, Bartumeu va reconèixer haver mantingut alguna trobada amb el secretari general dels liberals, Amadeu Rossell. L’acord, però, no hauria anat més enllà, com a mínim de moment. La carta al PS va ser adreçada a l’anterior president del partit, Vicenç Alay, i encara està pendent de resposta.

El cert és que a les files liberals també hi ha una gran disputa per trobar un líder per els pròxims comicis generals, el que ha propiciat que les hipotètiques llistes conjuntes hagin quedat en segon terme, malgrat que també existirien opinions contràries sobre aquesta aliança dins del partit.

En aquest sentit, a mesura que el calendari avanci s’anirà concretat les posicions.