Notícia El Govern demana a Airbnb col·laboració L’Executiu s’ha fixat en el model de Barcelona per detectar il·legalitats Camp presenta la temporada d’hivern, el juny passat. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Ministeri de Turisme, encapçalat per Francesc Camp es va reunir amb representants de la plataforma Airbnb per demanar-los col·laboració durant la implementació de la nova Llei d’allotjaments turístics. La trobada va tenir lloc a principis d’octubre, segons va explicar Camp a EL PERIÒDIC.

El Govern vol que Airbnb no permeti publicar anuncis sense el número de registre d’allotjaments turístics, una identificació que la normativa exigeix per poder operar i que assegura que s’acompleixen els requisits per allotjar turistes.

«Hi haurà un període de moratòria i adaptació d’aproximadament un any però de moment, hem informat», va explicar el ministre de Turisme al respecte.

«Estic convençut que en el marge d’un any es veurà un canvi important pel que fa a la millora de la inspecció i la detecció d’il·legals, així com també una millora de l’oferta fruit de la nova llei», va assegurar.

«Fa poc vam visitar Barcelona perquè ens consta que són molt actius a l’hora de rastrejar per internet els apartaments il·legals. Vam fer una visita per veure com ho fan i poder incorporar aquestes pràctiques», va explicar el ministre Camp.

Seguint el model de Barcelona, el Govern generarà una gran base de dades de tots els pisos turístics que serà capaç de creuar dades automàticament amb llocs de lloguer a internet, com Airbnb, i trobar els no registrats.

Amb aquest objectiu, el ministeri està fent una inversió en personal i tecnologia per a poder fer front al control, va anunciar Camp.

Des de l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic (AEAT), la presidenta Valérie Lackner, va assegurar que porten demanant una reunió amb el ministre de Turisme des del 25 d’agost. «Li escribim cada setmana un correu electrònic», va dir. Segons Lackner, no han rebut resposta.

La presidenta de l’AEAT va dir a aquest mitjà que desconeixia «les reunions entre el Govern i Airbnb» tot i que les va qualificar de molt positives: «Així pagaran impostos i reformes d’edificis com nosaltres estem obligats a fer», va confirmar.

Lackner es va mostrar molt crítica amb la plataforma de lloguer d’apartaments: «Airbnb posa els preus que vol, sense tenir en compte el sector. Si efectivament els més de 1.200 pisos que té a Andorra passen a estar controlats, ja tindrem una mica de seguretat», va opinar.