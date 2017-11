Irineu Esteve farà la Copa del Món i Laura Orgué entrenarà Carola Vila

Irineu Esteve continua immers en el treball de pretemporada per afrontar la seva segona temporada com a corredor sènior. Només té 21 anys, però l’any passat va exhibir el seu potencial en la Copa d’Europa fins el punt d’acabar tercer a la general. Així que aquesta temporada farà un pas més endavant i se centrarà en la Copa del Món. O almenys, aquesta és la intenció: «S’ha de veure si tinc el nivell perquè no conec els altres corredors», va assegurar. La idea és, doncs, disputar les dues primeres carreres per veure si està preparat per decidir si continua amb aquest circuit o recula i torna a fer Copa d’Europa.



El seu tècnic, Joan Erola, confia en què Esteve estarà a l’altura. Així ho va deixar palès el seu alumne en els testos que ha fet a l’estiu, als quals ha millorat els temps de l’anterior pretemporada. «En general aquest estiu he entrenat més i millor. Estic amb bones sensacions», va comentar ahir pensant en la primera cita de la Copa del Món, que serà a Lillehammer (Noruega) el 2 i el 3 de desembre, i en la segona a Ramsau am Dachstein (Àustria), el 15 i el 16 del mateix mes. No va parlar d’un objectiu concret en forma de resultat, però Erola sí va fer referència –en veu baixa, això sí– a un top-30 que el propi Esteve veu com assequible.

Jocs Olímpics i Mundial sub-23 / Les dues cites marcades en vermell per a aquest curs, però, el Mundial sub-23 i els Jocs Olímpics d’hivern, per als quals ja s’ha guanyat una plaça tot i que serà el Comitè Olímpic Andorrà qui decideixi si va, arran d’uns objectius interns que s’han marcat que han de servir per veure si està realment preparat per anar a competir amb unes garanties mínimes.

La FAE fitxa Laura Orgué com a entrenadora de Carola Vila