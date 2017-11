Visita al líder en l’EuroCup sense temps per pair la derrota a l’Olímpic

Una setmana més, no hi ha temps per lamentar-se i pair la inexplicable derrota a l’Olímpic de Badalona després de dues pròrrogues, que posa punt i final a la primera bona ratxa de la temporada, de dues victòries seguides. Hauran passat poc més de 48 hores i el MoraBanc estarà de nou trepitjant un parquet, aquesta vegada el d’un dels pavellons més moderns del món del bàsquet com és el Volkswagen Arena. Serà aquesta tarda, a les 18.15 hores, davant un nou ric considerat el favorit del grup A per davant de l’Unics Kazan de Quino Colom: el DarussafaKa d’Istambul.



Pesi o no el que va passar, la vida de bojos d’aquesta temporada continua a un ritme infernal. Ni tan sols ha donat temps per descansar ni perquè què ahir el club convoqués l’habitual roda de premsa de prèvia del partit. Vol directe cap a Istambul i a jugar. Gairebé sense temps per preparar el partit que es presuposa més difícil de la primera fase, tot i que no serà decisiu de cara a lluitar per un dels quatre primers llocs que permeten accedir al top-16.



Joan Peñarroya té clar que espera als seus jugadors en terres turques: «Ens espera un partit de màxima exigència, si volem treure alguna cosa de profit». Si el nom del rival ja espanta pel seu potencial econòmic i pels noms que té la plantilla, els seus números tampoc són, ni molt menys, menyspreables: ha guanyat els quatre partits d’EuroCup i és el líder. Per això, el tècnic del MoraBanc no va dubtar a apuntar ahir que aquest partit és «tot un repte pel rival que tenim davant», un equip que considera «de nivell Eurolliga». «Serà un enfrontament maco, contra el més fort del nostre grup i segurament de la competició», va sentenciar Peñarroya.



Guille Colom va anar més enllà i va alertar de què el Darussafaka «es fa més perillós a la seva pista» però ni molt menys creu que la plantilla tricolor cedirà davant les dades tan intimidatòries del líder del grup A: « Nosaltres estem millor, en una bona dinàmica. Volem ser ambiciosos, valorar on estem jugant i intentar passar de fase».

«Un final obert» / El petit dels Colom creu que la clau serà «arribar a un final obert». I els precedents en el que va de campanya diuen que hi ha moltes probabilitats de que sigui així. Els de Peñarroya s’han trobat en aquesta situació en més de la meitat dels onze partits que ha jugat en el que va de temporada; contra el Madrid, el Fuenlabrada, el Múrcia, el Gran Canària, el Joventut en la Lliga Endesa i el Torí en l’Eurocup. En cinc dels sis partits va perdre. El Darussafaka, de la seva banda, porta nou partits i ha viscut minuts finals ajustats també en més de la meitat; davant Unics, Cedevita i Levallois a la segona competició europea i Besiktas, Usak i Galatasaray en lliga. El resultat: quatre victòries i dues derrotes.

Copeland haurà d’esperar / Peñarroya no ha convocat cap jugador del filial, per tant seran al Volkswagen Arena els mateixos que van viure el malson de Badalona el diumenge passat. Copeland, com ja va advertir el club quan es va anunciar el seu fitxatge el divendres, arribarà al Principat al llarg d’aquesta setmana i obviament avui no serà a Turquia amb els seus nous companys de vestidor.

El Darussafaka, de la seva banda, destaca, segons Peñarroya, «per tenir jugadors amb una gran capacitat atlètica i individualitats importants». Jugadors com Scottie Wilbekin o Will Cummings aporten el seu canell i d’altres com James Bell, Howard Sant-Roos o Michael Eric, el múscul. I després està Jajuan Johnson, que ho té tot i és el gran perill del conjunt que entrena David Blatt, que va entrenar Cleveland Cavaliers durant les temporades 2014-2015 i 2015-2016 i que va signar amb el Darussafaka l’estiu de l’any passat després de rebutjar al Barça.