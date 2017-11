Visita al País Basc per conèixer el model d’escoles inclusives

Notícia Visita al País Basc per conèixer el model d’escoles inclusives Fenoll encapçala la delegació amb l’objectiu de compartir experiències La delegació andorrana al País Basc. Autor/a: SFGA

La secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, encapçala una delegació andorrana que visita el País Basc des d’aquest dilluns i fins dimecres. Durant la seva estada, la delegació visitarà diverses associacions i entitats relacionades amb diferents models d’inclusió per a persones per tal de conèixer exemples de funcionament referents i compartir experiències.



Aquest mateix dilluns, la delegació ha visitat l’associació Gautena, que té per objectiu informar i sensibilitzar sobre la problemàtica de l’autisme i oferir serveis adequats a les persones amb aquest trastorn, basat en el model d’atenció centrat en la persona i els seus drets. En el marc d’aquesta visita s’han reunit amb els directius i tècnics de l’associació per tal de conèixer la seva organització i model de treball.



Posteriorment, la secretària d’Estat i la resta de la delegació s’han reunit amb la viceconsellera d’Educació del govern basc, Maite Alonso, i amb la delegada d’Educació de Guipúscoa, l’inspector general, la directora d’Innovació Educativa i la responsable de necessitats educatives especials per conèixer el seu model d’escola inclusiva i intercanviar experiències i propostes de futur.



Aquest dimarts i dimecres la delegació andorrana té previst participar en diferents reunions, amb la fundació Gureak, experta en inserció laboral i amb la fundació Matia, pionera en aplicar el mètode d’atenció centrada en la persona en l’àmbit de la gent gran. Així mateix, està previst que la secretària d’Estat es reuneixi amb l’alcalde de Sant Sebastià, Eneko Goia, el mateix dimarts.